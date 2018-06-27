Düzce'de oyların yeniden sayılması

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, kentte oyların yeniden sayılması ile ilgili "Bizim yol arkadaşlığımız, seçim itirazı ile bozulacak değil. Sonuçta bir karar verilecek, çıkacak milletvekili MHP'li de olsa AK Parti'li de olsa bu memleket için yola çıkacak." dedi.

Keskin, tedavi gördüğü hastaneden çıkarak geldiği evinin önünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Keskin, "Cumhur İttifakı Türkiye'de büyük bir iş başarmıştır. Cumhurbaşkanımız Düzce'de de yüzde 73 oranında büyük bir oy almıştır. Biz, MHP'li ve BBP'li kardeşlerimizle büyük bir oy oranı ile Türkiye'de en başarılı illerden biri olduk." diye konuştu.

Keskin, milletin 24 Haziran'da yeni ve güçlü Türkiye için sandığa gittiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Milletimizin verdiği karar başımızın üzerinedir. Düzce'de seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Biz 24 Haziran gecesi genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler, genel merkezimizin tavsiyeleri sonucunda ilçe seçim kuruluna partimiz ve diğer partiler adına itiraz ettik.