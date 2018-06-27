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Düzce'de oyların yeniden sayılması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin: - "Bizim yol arkadaşlığımız, seçim itirazı ile bozulacak değil. Sonuçta bir karar verilecek, çıkacak milletvekili MHP’li de olsa AK Parti’li de olsa bu memleket için yola çıkacak."

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, kentte oyların yeniden sayılması ile ilgili "Bizim yol arkadaşlığımız, seçim itirazı ile bozulacak değil. Sonuçta bir karar verilecek, çıkacak milletvekili MHP'li de olsa AK Parti'li de olsa bu memleket için yola çıkacak." dedi.

Keskin, tedavi gördüğü hastaneden çıkarak geldiği evinin önünde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçimlerin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Keskin, "Cumhur İttifakı Türkiye'de büyük bir iş başarmıştır. Cumhurbaşkanımız Düzce'de de yüzde 73 oranında büyük bir oy almıştır. Biz, MHP'li ve BBP'li kardeşlerimizle büyük bir oy oranı ile Türkiye'de en başarılı illerden biri olduk." diye konuştu.

Keskin, milletin 24 Haziran'da yeni ve güçlü Türkiye için sandığa gittiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Millet iradesinin üzerinde bir irade tanımıyoruz. Milletimizin verdiği karar başımızın üzerinedir. Düzce'de seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı. Biz 24 Haziran gecesi genel merkezimizle yaptığımız görüşmeler, genel merkezimizin tavsiyeleri sonucunda ilçe seçim kuruluna partimiz ve diğer partiler adına itiraz ettik.

Bu sadece bizim partimiz adına yapılmış bir itiraz değildir. 4 bin 744 civarındaki geçersiz oy var, bu oyları da millet iradesini temsil ediyor. Biz bir bir, tek tek oy topluyoruz ve milletin iradesinin sandığa yansımasını özellikle ifade ediyoruz."

"Seçim yapıyoruz, savaş yapmıyoruz" diyen Keskin, "Seçimin sonucunda çıkacak karar herkes saygı duymak zorundadır. Biz bu oraya savaş zihniyeti ile bakmıyoruz. Biz bu ülkeyi 16 yıldır yönetiyoruz, Düzce'yi de yönetiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızı da bilgilendirmek zorundayız. Bizim yaptığımız itiraz sadece AK Parti’nin faydasına olacak bir şey değil, sandığa yansımamış 4 bin 700 oyun hak ve hukukunun korunması adınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, sonuçların çıkması için kendilerinin de sabırla beklediğini vurgulayarak, "MHP ile aramızdaki seçim ittifakı ile alakalı art niyetli açıklamalar hem MHP’li kardeşlerimizi hem de bizi üzer. Bizim yol arkadaşlığımız, seçim itirazı ile bozulacak değil. Sonuçta bir karar verilecek, çıkacak milletvekili MHP’li de olsa AK Parti'li de olsa bu memleket için yola çıkacak." dedi.

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