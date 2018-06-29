Düzce'de oyların yeniden sayılması

MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Düzce'de itiraz üzerine oyların yeniden sayılmasına ilişkin, "Düzce seçimini yaparak Ümit Yılmaz'ı milletvekili yaptı. Ümit Yılmaz'ı bizzat ben Ankara'ya getireceğim ve milletvekili rozetini takacağım." dedi. Alperen, Düzce Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MHP'nin oylarının helal oy olduğunu ve ramazan ayı boyunca parti teşkilatının Düzce'de gezmedik yer, sıkılmadık el bırakmadığını söyledi. Seçim çalışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy isteyen, Cumhur İttifakı'nın ayakta kalması için çaba göstererek faaliyetlerini sürdüren, il, ilçe, ülkü ocaklarının ve milletvekili adayı Ümit Yılmaz'ın 45 gün çalışma yaptığını ve bu çalışma sonunda netice alındığını anlatan Alperen, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu helal, organik ve alın teridir. Düzce ilinin milletvekili sayısı üçtür, biri MHP milletvekilidir." diye konuştu. - "Düzce, seçimini yaparak Ümit Yılmaz'ı milletvekili yaptı" Sosyal medyadan yapılan "fark düştü" gibi paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirten Alperen, şunları kaydetti:

"Benim Düzce'de vatandaşlardan isteğim; sosyal medyada dolaşan paylaşımlara itibar etmemeleridir. Fark 175'tir ve belge altına alınmıştır. O belgenin bir an önce Yüksek Seçim Kurulundan ve İl Seçim Kurulundan neticelenmesi ve Ümit Yılmaz'ın Ankara'da TBMM'de Düzce'nin milletvekili olarak tescil edilmesi gerekmektedir. Birtakım baskılar yapılmaktadır. Cumhur İttifakı'nı zedeleyecek şekilde yapılan baskılar, hoş karşılanmamaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önüne Düzce ile ilgili malumat gitmektedir. Kendisi Düzce'ye çok önem veriyor ve buradan Ümit Yılmaz'ın bir an evvel gelmesini bekliyor çünkü biz, alın terimiz, helal ve organik oylarımızı aldık. Düzce seçimini yaparak Ümit Yılmaz'ı milletvekili yaptı. Biz bunu Allah'ın izni ile sandıklarda, kapalı kapılar arkasında, farklı görüşmelerde yitirmeyeceğiz. Ümit Yılmaz'ı bizzat ben Ankara'ya getireceğim ve milletvekili rozetini takacağım. Emanet bizdedir. Hukuki alanda ne gerekiyorsa yapılacaktır. " Alperen, daha sonra MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ile İl Seçim Kurulu'na giderek görüşme yaptı.