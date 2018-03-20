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Düzce'de "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Salman: - "Nisan ayında bu çalışmayı 81 ilimizi gezerek bitirmeyi düşünüyoruz. Raporlar Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza iletildikten sonra her ille ilgili bakanlıklara ve karar alma mekanizmalarına sorunların çözümü için talimat verilecek"

Düzce'de, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri (ŞEB) Forumu gerçekleştirildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fatma Salman, Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, şehirlerin ekonomik nihai raporlarını oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Oluşturulacak olan nihai raporların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a iletileceğini belirten Salman, "49 ilimizde bu çalışmaları yaptık. Nisan ayında bu çalışmayı 81 ilimizi gezerek bitirmeyi düşünüyoruz. Raporlar Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza iletildikten sonra her ille ilgili bakanlıklara ve karar alma mekanizmalarına sorunların çözümü için talimat verilecek." dedi.

Salman, ülkelerde adalet ve kalkınmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"AK Parti’nin adında bu iki kelime mevcut. AK Parti'yi 15 yıldır iktidarda tutan bu iki kelime çok önemlidir." diyen Salman, "Adaleti sağlarken kalkınmayı ve ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için çok önemli. Ülkelerin siyasetindeki adalet ve kalkınma kelimeleri, o ülkenin siyasi geleceğini, ülkenin kaderini belirliyor. Biz de 15 yıldır adalet ve kalkınmanın bize verdiği yük ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Tuzakları hep beraber yaşadık, bozduk"

Uluslararası vekalet savaşlarının yaşandığı bir dönemden geçildiğini aktaran Salman, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı döneminde adalet ve kalkınma gerçekleştirilmek istendiği her dönem darbe senaryoları hazırlandı. Bu tuzakları hep beraber yaşadık, bozduk. Gerçekten bir tarih yazılıyor. Şu an hepimiz bu tarihin birer aktörleriyiz."

Salman, kendilerinin, ülkesini ve devletini sevenler ve mücadele edenler olarak güzel anılacağını ifade etti.

Forumun ilk oturumuna, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Dursun Ay, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İkinci oturum, iş adamları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile devam edecek.

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ak parti Düzce "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" formu Fatma Salman

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