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DÜZELTME - "Manisa'da İYİ Parti'den istifa" başlıklı haberimizin başlığını düzelterek, yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 20:17 | Son Güncelleme

İYİ Parti Salihli ilçe yönetimindeki 34 kişi görevinden istifa etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde İYİ Parti yönetimindeki 34 kişi görevinden istifa etti.

7'si ilçe başkan yardımcısı olmak üzere 34 parti yöneticisi adına Salihli Öğretmenevi önünde açıklama yapan Ali Osman Karabulut, parti içindeki huzursuzluk nedeniyle istifa ettiklerini belirtti.

Karabulut, "İlçe teşkilatında parti içi demokrasi ve parti disiplininin kalmadığı, yönetimden birkaç kişinin 'ben yaptım oldu' zihniyetiyle hareket ederek kişisel davranışlar sergilediği, ön yargılı ve peşin hükümlü olarak hareket edildiği, hoşgörü, karşılıklı sevgi ve saygının kalmadığı yerde başarıdan söz edilemeyeceği bilinmektedir. Biz 34 kişi sadece yönetim kurulundan istifa ettik. Üyesi olmaktan gurur duyduğumuz partimizden kesinlikle istifa etmiş değiliz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Karabulut, daha sonra yönetim kurulundan istifa edenlerin tek tek isimlerini okudu.

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İYİ Parti Salihli yönetiminde, 34 kişi görevlerinden istifa ettiİYİ Parti Salihli yönetiminde, 34 kişi görevlerinden istifa etti
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