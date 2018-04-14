(Düzeltme) Pentagon: “Tüm hedefler başarı ile vuruldu”

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye düzenlediği hava saldırısı hakkında, “Tüm hedefler başarı ile vuruldu” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırısı hakkında, "Tüm hedefler başarı ile vuruldu” dedi. Bakanlık sözcüleri düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin, Esad rejiminin kimyasal silah kullandıklarından emin olduğunu ve ellerinde ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Basına verilen açıklamada, "Dün gece Esad’a açık bir mesaj verdik, umarım bunu anlamıştır” diyen sözcüler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iki ülkesi olan İngiltere ve Fransa’nın yanlarında olduğunu hatırlattı. Bakanlık sözcüleri dün gece 3 hedefin ABD, İngiltere ve Fransa tarafından fırlatılan 105 füze ile başarılı bir şekilde vurulduğunu onayladı. ABD’nin, hiç kimsenin uluslararası yasaları çiğnemesine göz yummayacağını söyleyen Pentagon sözcüleri, saldırıdan önce Rusya ile bir iletişimleri olmadığını da belirtti.
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