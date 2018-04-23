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DÜZELTME - "YSK'nın 'seçmen sayısı' kararı Resmi Gazete'de" başlıklı haberimizin ilk paragrafındaki "referandum" ibaresi, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" olarak düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygıları

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:42 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 360-380 olarak belirledi - Köylerde, seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını belirledi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.

Bu kapsamda, tüm yurt genelinde tasarruf ilkeleri, oy verme, sayım, döküm işlemlerinin kolaylığı ve her sandık bölgesi için bir sandık kurulu oluşturulacağı göz önüne alınarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 360-380 olarak tespit edildi.

Köylerde ise seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete sandık bölgesi YSK

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