Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Avrupa'da 24 Haziran'da yapılacak seçimlere yönelik çifte standart uygulaması şeklinde yaklaşımlarının olduğunu bir kere daha müşahede ettiklerini belirterek, "Gerçekten demokrasi, özgürlük, eşitlik ve kişilerin konuşma hürriyeti dendiğinde mangalda kül bırakmayan bazı ülkeler Türkiye'nin, Türkiye'den gidecek partilerin kendi ülkelerinde seçim kampanyası yapmasına engel olma hazırlığı içindeler. Bu kabul edilemez. Yani Avrupa'nın iddia ettiği medeniyet birikimi, kendisinde var gördüğü medeniyet birikimi bir defa böyle bir davranışı kabul edemez. Bu son derece ön yargılı, çifte standartlı bir davranış." dedi.

Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 Kış Olimpiyatları için şehir ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Erzurum'un, Türkiye'nin bir kış olimpiyatını fazlasıyla hak ettiğini düşündüğünü belirten Akdağ, "Çünkü daha önce burada kış oyunlarıyla ilgili 2 büyük olay düzenledik ve her ikisinde de Erzurum yüzünün akıyla çıktı. Adaletli bir değerlendirme yapılırsa Erzurum’un ilk 3 aday arasına gireceğini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Akdağ, geçen hafta Brüksel'e bir ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Orada Suriyeli göçmenlerle alakalı olarak bir toplantı vardı. Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletlerin ortaklaşa düzenlediği birçok ülkenin katıldığı bir toplantıydı. Bu toplantıda Türkiye'nin bu meselede ne kadar büyük bir başarı gösterdiğini hemen herkes konuştu. Belki bir, iki ülkenin haksız yaklaşımları oldu ama aslında bütün dünya bu hususta Türkiye'nin gönlünü, kucağını Suriyeli kardeşlerine açmış olduğunun farkında. Türkiye’de verilen hizmetlerin hem bölge hem Türkiye hem de insanlık için ne kadar kıymetli olduğunu da herkes biliyor."