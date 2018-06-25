Edirne'de CHP 2, AK Parti 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimlerinde kesin olmayan resmi sonuçlara göre CHP 2, Ak Parti 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Edirne'de 310 bin 674 seçmenden yaklaşık 278 bin seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Katılım oranın yüzde 88 olduğu Edirne'de resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Okan Gaytancıoğlu, Erdin Bircan, AK Parti'den Fatma Aksal, İy Parti'den Orhan Çakırlar, milletvekili seçildi.

Fatma Aksal (Ak Parti): 1965 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. MEB Yurtdışı Eğitim Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri Michigan State Üniversitesi'nde yüksek lisans, Virginia Tech Üniversitesi'nde Ekonomi alanında doktora yaptı. Virginia Tech Universitesi'nde Makroekonomi ve Mikroekonomi dersleri verdi. Bütün ülkelerin ortak sorunu olan işsizliğin azaltılmasında küçük işletmelerin rolü; ve eğitim seviyesinin ücretleri belirlemedeki etkisi üzerine akademik çalışmalar yaptı. Trakya Üniversitesinde Yüksek Lisans Girişimcilik dersi verdi. Şu anda kendilerine ait süt ürünleri işletmesinde çalışmaktadır. 2009 yılında Ak Parti Belediye Başkan Aday Adayı; 2011 yılı Genel Seçimleri'nde 3. Sıra Milletvekili Adayıydı. Bir süre Ak Parti İl Yürütme Kurulu üyeliği, İl Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu üyeliği, ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Keşan SKM başkanlığı yaptı. Çok İyi düzeyde İngilizce biliyor.