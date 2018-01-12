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Edirne'de CHP'lilerden OHAL tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ | 12.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de CHP'liler OHAL'ın 6'ncı kez uzatılacağının açıklanmasına tepki gösterip, kaldırılmasını istedi.

Edirne'de CHP merkez İlçe Başkanlığı, OHAL'ın 6'ncı kez uzatılacağının açıklamasına trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi üzerinde tepki gösterdi. Yağmur altında toplanan partililer adına konuşan CHP Merkez İlçe Başkanı Eniz Ün, Türkiye'nin 18 aydır OHAL rejimi ile yönetilmesini yanlış bulduklarını belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimi ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL, milli iradeye, demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklere yönelik bir karşı darbe halini almıştır" dedi.

OHAL'in darbe ve darbecilerle mücadele bahanesi ile başlayıp gelinen süreçte, iktidar partisinin karşısında duran tüm muhalif kesimlere yönelik bir sindirme operasyonuna dönüştüğünü öne süren Ün, şöyle dedi:

"AK Parti iktidarı ilk günden bu yana, darbecilerle mücadele değil, tek adam düzeninin karşısında demokrasiden yana olan kesimlerle mücadele etmektedir. Her geçen gün baskının sınırları genişlemekte ve sağcı solcu ayırmadan toplumun büyük bir kesimi terörist olarak suçlanmaktadır. Toplumda açılan çatlaklar genişletilerek derin çukurlar haline getirilmektedir. İktidara gelirken OHAL'i kaldırma vaadiyle yola çıkanlar, bugün OHAL'den beslenen ve bir baskı rejimini KHK'lar eliyle kuran bir yapı haline gelmiştir. OHAL, KHK'ları, toplumun üzerinde sallanan bir kılıç olarak, seslerini yükseltmek isteyen tüm kesimlere yönelik bir silah halini almıştır. Anayasayı yok sayan bir anlayış ile, KHK'lar yasal kapsamından çıkarılmış, yetki çerçevesini aşmıştır. Kış lastiği ve epilasyon merkezleriyle ilgili düzenlemeler dahi KHK konusu yapılırken, demokratik kitle örgütlerinin, gazetelerin ve dergilerin kapatılması iktidarın övündüğü icraatları olmuştur. CHP olarak bir çağrı yapıyoruz. 15 Ocak 2018 günü Ankara'da düzenlenecek OHAL Forumu ile sivil darbenin ülkemizde açtığı derin yarayı bir kez daha haykıracak ve tek adam rejimine karşı duran, demokrasiden yana tüm kesimlerin kendilerini ifade edeceği bir buluşmayı sağlayacağız. OHAL'e artık yeter, OHAL kaldırılsın, demokrasi istiyoruz."

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