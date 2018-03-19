Edremit AK Parti’den ‘Vefa’ yemeği

Balıkesir AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen ’Genişletilmiş Divan Toplantısı’ ve ’Vefa Yemeği’ geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Vefa yemeğinde bir konuşma yapan AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Edremit’e yapılacak yeni yatırımların da müjdesini verdi. Aydınlıoğlu, Edremit’e 18 Derslikli Kız İmam Hatip Lisesi ile Anadolu Lisesi’ne kapalı spor salonu yapılacağını söylerken, Kızılkeçili, Narlı, Mıhlı ve Altınoluk’a 4 tane daha yeni baraj yapılacağının da müjdesini verdi.

Edremit Grand Dallas Düğün salonunda verilen vefa Yemeği, Divan teşekkülünün ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yemeğe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, Belediye Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, Mahalle ve Sandık Başkanları ve partiye emek vermiş AK Parti’li üyeler katıldı.

Vefa yemeğinde açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkcü “Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, Yönetim kurulundan, Kadın ve Gençlik Kollarına, mahalle teşkilatlarımıza kadar büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Amacımız halkımıza hizmettir. Bugüne kadar gidilmedik mahalle, dokunmadık omuz bırakmadık. Bundan sonra da gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Halkımızın derdi bizim derdimiz demektir. Sahadaki çalışmalarımızın yanı sıra, her hafta Perşembe günü düzenlediğimiz halk günü ile halkımızın sorunlarını dinliyoruz. Sizlerin desteği ile birlikte 2019 seçimlerinde partimizin bayrağını belediyeye dikeceğiz” dedi. Ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Şentürk ve Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Derya Totu birer konuşma yaptılar. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demirarslan partililere hitaben bir konuşma yaptı. Son olarak kürsüye gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu ise Edremit’e yapılacak yeni yatırımların da müjdesini vererek “Edremit’e yeni 18 Derslikli kız İmam Hatip lisesinin ihalesini yapıp başlatacağız. Edremit Anadolu lisesine kapalı spor salonunu devlet olarak yapıp gençlerimize armağan edeceğiz. Bu hafta Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla gittik Doğalgazla ilgili olan Enerji Piyasası üst kurulu ile görüşmelerimizi yaptık. İhaleleri yapıldı. 2018 Sonbaharına kadar Balıkesir’den başlayıp, İvrindi, Havran, Edremit, Akçay, Altınoluk ve Burhaniye’ye kadar doğalgaza kavuşturacağız. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Yeni devlet hastanemizin projeleri bitmek üzere. Allah nasip ederse, Edremit’e yeni bir devlet hastanesini kavuşturacağız. Yine Edremit’e sağlıklı yaşam merkezi Edremit girişinde bitmek üzere. Yakında Edremit’in hizmetine sunacağız. Yeni kültür merkezini Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz Edremit’imize yapacak. Edremit Cumhuriyet Meydanına Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz irtibat kurulması için güzel bir ofis kiraladı. Büyükşehir’le işi olan arkadaşlarımız irtibat kuracaklar. Akçay arıtma tesisimizin ihalesini Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz yapıyor. Edremit’ten başlayıp, Akçay’a kadar giden Ülkü yolunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu bu yaz genişletilecek. Yine Edremit, Akçay, ve Altınoluk’a 3 tane yeni kavşağı kazandıracağız. Fen Lisemizi Edremit’e kazandırdık, Kalkım yolumuzu başlattık, 2’nci ihalesini yapıp, Edremit’ten Kalkım’a kadar bitireceğiz. İş Kur Merkezini ve Aile politikalar merkezini Edremit’e kazandırdık. Açık Öğretim sınavları için gençlerimiz Balıkesir’e gidiyordu. Gençlerimizi bu dertten kurtardık. Kızılkeçili’den Hasanboğuldu’ya kadar asfaltlamasını yapıp bitirdik. Barajlar hızla devam ediyor. Havran Barajının ovaları sulama projesi bitti ihale yapacağız. Burhaniye barajımız hızla devam ediyor. Onun dışında Edremit’te Kızılkeçili, Narlı, Mıhlı ve Altınoluk’a 4 tane daha yeni baraj yapacağız. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, destek bizden, hizmet bizden. Allah razı olsun. Yeter ki Allah bizim birlik ve beraberliğimize engel çıkartmasın. Allah işlerimizi kolay kılsın. Hepinize yemeğimize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” dedi.