Efeler AK Parti Kadın Kollarında Ayten Karadağ dönemi

AK Parti Efeler İlçe 2. Olağan Kadın Kolları Kongresinde Ayten Karadağ başkanlığa seçildi.

Aydın Kültür Merkezi’nde yapılan kongreye AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kongerede bir teşekkür konuşması yapan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Karadağ, “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; kurduğumuz devletin harcını yoğuran Kurtuluş Savaşı’nın görünmez kahramanları olan, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kat ettiği mesafede çok önemli katkıları bulunan istiklalimize ve istikbalimize yönelik tehditlere karşı en ön saflarda mücadele eden kadınlarımız, geleceğimizin inşasında günümüzde de önemli rol oynamaya devam ediyor.

Aydın ili Emir Ayşe, Akıncı Makbule Hanım, Nazife Kadın, Kara Fatma, Meryem Nine, Halime Çavuş, Şerife Bacıları yetiştiren topraklardır. Aydın ili 1933 Karpuzlu bucağında ilk kadın muhtar Gül Esin’in yetiştiği topraklardır. Aydın ili darbe mağduru, demokrasi şehidi Ali Adnan Menderes’i dünyaya getiren Tevfika Hanım’ın yetiştiği topraklardır. Kadınlarımız davamızın her zaman öncüleri ve kıymetlileri olacaktır” dedi.