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Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

Tatbikat, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 7-11 Mayıs'ta icra edilecek - Dost ve müttefik 19 ülkenin katılımıyla yapılacak tatbikatın fiili atışlı safhası 9-10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 7-11 Mayıs'ta yapılacak.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'na ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, tatbikat, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde 7-11 Mayıs'ta icra edilecek.

Birleşik ve müşterek harekatla, davet edilen ülke unsurlarıyla oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin verilebilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurlar katılacak.

Tatbikatın fiili atışlı safhası 9-10 Mayıs'ta icra edilecek.

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