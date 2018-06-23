BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ eski Bakanı ve 27'nci Dönem AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Efkan Ala, "Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ni ziyaret eden Efkan Ala, Muhtar Bahri Kozuk ile görüştü. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz da bu ziyarette Ala'ya eşlik etti. Programının devamında ise partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'na geçen Ala, AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Ala, sonrasında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil firmasını ziyaret etti. Burada konuşan Ala, "Batılı egemen güçler diye saydığımız o ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye bugün dışa bağımlılık oranını nasıl azaltırım diye çabalıyor. Dünya üzerinde bizi örnek alan ülkeler var. Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'MİLLET SEVDALILARINA BEDEL ÖDETTİLER'

Ardından AK Parti milletvekili adayı Arif Çelenk, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin desteklediği mitingde konuşan Ala, şunları söyledi:

"Sağladığımız gelişmeyle, Türkiye bölgesinde takip edilen ve parmakla gösterilen bir ülke oldu. Tabii bu durum bazılarının hoşuna gitmedi. İşte biz o bazılarına bu toprakları emanet edemeyiz. Bu coğrafyada millet sevdalısı kim varsa ona büyük bedeller ödettiler. Merhum Başbakan Adnan Menderes, ardından Turgut Özal, sonra da AK Parti olarak biz, bir daha bunların olmasına izin vermeyeceğiz. Hem bu küçük azınlığın heves ve planları için Türkiye'nin kaderi ile oynamalarına izin vermeyeceğiz hem de hedeflerimize var gücümüzle çalışıp ulaşacağız."

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