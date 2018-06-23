HABER

Efkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 15:29 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ eski Bakanı ve 27'nci Dönem AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Efkan Ala, "Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Efkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz

BURSA, (DHA)- İÇİŞLERİ eski Bakanı ve 27'nci Dönem AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Efkan Ala, "Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'ni ziyaret eden Efkan Ala, Muhtar Bahri Kozuk ile görüştü. AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz da bu ziyarette Ala'ya eşlik etti. Programının devamında ise partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı'na geçen Ala, AK Parti Yıldırım İlçe Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya geldi. Ala, sonrasında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil firmasını ziyaret etti. Burada konuşan Ala, "Batılı egemen güçler diye saydığımız o ülkelerden hiçbir eksiğimiz yok. Türkiye bugün dışa bağımlılık oranını nasıl azaltırım diye çabalıyor. Dünya üzerinde bizi örnek alan ülkeler var. Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
'MİLLET SEVDALILARINA BEDEL ÖDETTİLER'
Ardından AK Parti milletvekili adayı Arif Çelenk, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz ve Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin desteklediği mitingde konuşan Ala, şunları söyledi:
"Sağladığımız gelişmeyle, Türkiye bölgesinde takip edilen ve parmakla gösterilen bir ülke oldu. Tabii bu durum bazılarının hoşuna gitmedi. İşte biz o bazılarına bu toprakları emanet edemeyiz. Bu coğrafyada millet sevdalısı kim varsa ona büyük bedeller ödettiler. Merhum Başbakan Adnan Menderes, ardından Turgut Özal, sonra da AK Parti olarak biz, bir daha bunların olmasına izin vermeyeceğiz. Hem bu küçük azınlığın heves ve planları için Türkiye'nin kaderi ile oynamalarına izin vermeyeceğiz hem de hedeflerimize var gücümüzle çalışıp ulaşacağız."

FOTOĞRAFLI

Efkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğizEfkan Ala: Ülkemiz için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektirKılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir
Bakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde oy kullanabilecekBakan Yılmaz: Hasta ve engelliler evde oy kullanabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Ceren Hindistan'dan olay poz!

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Muharrem İnce canlı yayında anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Yüzlercesi çırılçıplak! Rezalet büyüyor

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Muharrem İnce: Meydanlar yalan söylemiyorsa bu iş oldu

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçimi tahmini!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.