Efkan Ala: Yeni dönemde, tarım ana başlığımız olacak

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- İÇİŞLERİ eski Bakanı ve Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Efkan Ala, "16 yıllık iktidar dönemimizde, hükümet olarak hangi ana başlığı ele aldıysak, o konuda büyük mesafeler kat ettik. Savunma sanayi, ulaştırma, milli eğitim gibi konuları ana başlık yaptık, ciddi mesafeler aldık. Yeni dönemde ise tarım ana başlığımız olacak" dedi.
Efkan Ala, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkan Vekili Fahrettin Uludağ ve teşkilat üyeleri ile birlikte Marmara Zeytin İşletmeleri Merkezi (MARZİM) tesislerini ziyaret etti. Burada MARZİM’in kurucusu işadamı Yüksel Sert ve MARZİM’de faaliyet gösteren tarımsal sanayi fabrikalarının sahipleri ve temsilcileri ile bir araya gelen Efkan Ala, işadamlarının sorunlarını dinledi. MARZİM Kurucusu Yüksel Sert, yıllar önce MARZİM’i inşa ettiklerini belirterek, "Ancak şu anda özellikle tarımsal sanayi imarlı alan sorunu yaşandığı için yeni tesisler ve yeni yatırımlar yapılamıyor. Bunun önünde de ciddi bürokratik engeller var. Bu konuda hükümetin önlemler ve düzenlemeler yapmasını bekliyoruz" dedi.
Efkan Ala da Orhangazi bölgesi için tarımın çok önemli olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu konuda, buradaki girişimcilerimiz ve işadamlarımızla birlikte hareket edip olası yeni tarımsal imarlı alan oluşturulması için çalışma yapabiliriz" dedi.
'TARIMSAL SANAYİYİ UÇURACAĞIZ'
İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti’nin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı seçim beyannamesinin ana başlığını ve önceliğini tarımın oluşturduğunu belirterek, "16 yıllık iktidar dönemimizde hükümet olarak hangi ana başlığı ele aldıysak, o konuda büyük mesafeler kat ettik. Savunma sanayi, ulaştırma, milli eğitim gibi konuları ana başlık yaptık, ciddi mesafeler aldık. Yeni dönemde ise tarım bizim ana başlığımız olacak. Bu konuda bugüne kadar çiftçimize ciddi desteklemeler verdik. Ancak yeni dönemde bunları daha da artıracağız" dedi.
Efkan Ala, "Yeni dönemde tarımı ana başlık yaparken buna bağlı olarak da tarımsal sanayinin de önünü açacağız. Yeni dönemde tarımsal sanayiyi uçuracağız" dedi.
Desteklemelerle ilgili firma sahiplerinden gelen sorunları da dinleyen Efkan Ala, "Bu konuda yeni dönemde farklı uygulamalarımız olabilir. Bu hususta da yine konunun muhatapları olan, Orhangazili iş dünyası, üretici temsilcileri ile bir araya gelip bu konuda çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.
Efkan Ala, işadamları ile yaptığı toplantıda işadamlarına çağrıda bulunarak, "Bugüne kadar biz Türkiye’yi 3,5 kat büyütecek hamleler yaptık. Bursa 5 kat büyüdü. Bursa'nın ihracatı 5 milyar dolarken, bizim dönemimizde 25 milyar dolarlara ulaştı. Yapılacak yeni düzenlemeler, tarımsal çalışmalar ve diğer her konuda bizi zorlamalısınız. Siz isteyecek, zorlayacaksınız; bizler de hayata geçireceğiz" dedi.
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