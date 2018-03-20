Egemen Bağış: “ABD’nin teröristler yerine güçlü ve defalarca denenmiş NATO müttefiki Türkiye’ye el uzatma zamanı gelmiştir”

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’tan Davos’un provokatörü Ignatius’a “ABD’nin teröristler yerine güçlü ve defalarca denenmiş NATO müttefiki Türkiye’ye el uzatma zamanı gelmiştir” dedi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Davos’un provokatörü Ignatius’a verdiği sert cevap Washington Post’ta yayınlandı. Bağış, “ABD’nin teröristler yerine güçlü ve defalarca denenmiş NATO müttefiki Türkiye’ye el uzatma zamanı gelmiştir” dedi. 2009 Ocak ayında Davos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Israil’in o dönemki Cumhurbaşkanı Şimon Perez arasında meşhur “one minute” tartışması olarak bilinen paneldeki moderatörlük görevini provakatörlük ile karıştıran Ermeni asıllı Washington Post yazarı David Ignatius scandal bir makaleye imza atarak “Türkler Afrin’i ele geçirdi. Mümbiç’in de düşmesine izin vermeyelim” dedi. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Ignatius’un bu açıklamalarına Bağış’tan gelen yanıt Washington Post sayfalarında yerini buldu. Bağış’ın Washington Post gazetesince hemen işleme konularak okuyucularla paylaşılan cevabında Ignatius’a atfen “Yazar, bu makale boyunca gerçekleri kısıtlı bir şekilde anladığını ve tanıyamadığını göstermiştir. Bununla da kalmayıp, yazarın karışıklık içinde ilerlememin doğru yaklaşım olduğu fikri, PYD / YPG’nin ölümcül ideolojisini paylaşmadıkları için daha önce yaşanan zulüm nedeniyle kaçan Suriyeli göçmenlere tam bir hakarettir” denildi.

Bağış makalesinde “YPG ve PYD Avrupa’da olduğu gibi Amerika’da da terörist olarak kabul edilen grup PKK ile aynıdır. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coates, ABD Senatosu’nda bu durumun doğrulandığını gösteren ifadeler vermiştir. Yine de akıl tutulması içindeki Amerikan ordusu, NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı teröristlerle yan yana. Türkiye-Suriye sınırı sadece Türkiye ve Suriye için bir sınır değil, NATO’nun güney kanat sınırıdır. ABD, DEAŞ / PKK / PYD / YPG saldırılarına karşı güney kanat sınırını savunmak için Türkiye ile güç birliğine gitmelidir. Ancak yazar, “Garip bir ittifak ama kullanışlı bir şey” dediğinde haklı bir şey var” Amerikan ordusunun YPG’yi desteklemesinin nedeni budur“ dedi.

Bağış cümlelerini “ABD’nin teröristler yerine artık güçlü ve defalarca denenmiş NATO müttefiki Türkiye’ye el uzatmasının zamanı gelmiştir” diyerek noktaladı.