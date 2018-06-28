Egemen Bağış: Erdoğan’ın kazanacağına emindim

İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin, “Cumhurbaşkanımızın seçimi kazanacağına emindim; ama, beklentim yüzde 51.5 civarı bir oy almasıydı. Beklediğimden daha fazla oy aldı" dedi.

Egemen Bağış Bağımsız Balkan Haber Ajansı IBNA’ya (Independent Balkan News Agency) şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu sonuçlar Recep Tayyip Erdoğan’ın insanların isteklerini dinlemesini bilen en iyi siyasetçi olduğunu gösteriyor.

“Birinci gelmek zordur; ama, 16 yıl iktidardaysanız birinci gelmek daha da zordur, çünkü insanlar sıkılabilir.

“Yüzde 55 oy almak ise başka büyük bir başarıdır; bu, Cumhurbaşkanı'nın şahsi başarısıdır.

“Erdoğan yüzde 24.5 oyla Belediye Başkanı, yüzde 33 oyla Başbakan oldu ve her seçimde oy yüzdesini artırıyor.

“Bakalım bundan beş yıl sonra nerede olacak? Yüzde 55’in üzerine çıkacak mı?

“İnsanlar Erdoğan’ı, Erdoğan da insanları anlıyor. Batının bu insanların Erdoğan’dan ayrıştırılamayacağını anlaması gerekir.”

Yunanistan ile ilişkilere ilişkin değerlendirmeleri sorulan Egemen Bağış, FETÖ mensubu olup Yunanistan’a kaçan ordu mensubu kişilere ve konuya ilişkin şunları söyledi:

“Yunanistan bundan hiçbirşey kazanamayacağını anlamalı.

“Yunanistan Türkiye’den kaçan asker üniformalı bu teröristleri yakalamalı, Türk adaletine teslim etmeli.

“Böylece Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlar.

“Yunanistan’da bunu yapabilecek siyasetçiler var.

“15 Temmuz gecesi beni ilk arayan ve Erdoğan’ın durumunun iyi olup olmadığını sonran yabancı siyasetçi Dimitris Avramopulos gibi örneğin. Şimdi kendisi Brükselde. Bu insanlar Türk insanları ve Erdoğan tarafından takdir görüyor.

“Ama Yunan hükümeti de harekete geçmeli. FETÖ’nün ne olduğunu anlamalısınız. Siz bir çok darbe yaşadınız. O yüzden de darbenin azmettiricilerini nasıl olur da koruyabildiğinizi anlayamıyoruz.”

