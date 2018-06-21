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Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 08:32 | Son Güncelleme

Eski AB Bakanı Egemen Bağış kendisini hedef alan ‘bakara-makara' çıkışı yapan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye sert tepki gösterdi. İnce'nin atıfta bulunduğu iddianın yalana dayalı ve montajdan ibaret olduğunun raporlarla kanıtlandığını söyleyen Bağış "Bay Muharrem bir taklit ve hiçbir aslı kadar başarılı olamayacak" dedi.

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Benim için ‘Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Eğer öyle olsaydı ‘bakara makara' diyeni tutar kulağından atardın" sözlerine AK Partili eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan sert tepki geldi.

Sputnik'e yaptığı açıklamasında Bağış, Muharrem İnce'nin kendisine atıfta bulunan laflarının yalana dayalı olduğunu savundu.

Bağış "Hem TÜBİTAK hem de Audio Forensic Continuity raporları, yaptığım iddia edilen bu konuşmaların montaj olduğunu ortaya koymuştu. Benimle birlikte hedef olan ve konuyla ilgili özür dileyen gazeteci ‘Montaj olmasına rağmen adım böyle birşey ile anıldığı için özür diliyorum' demişti. Raporların mahkeme tarafından çıkarılması zaman aldı. Ancak bu raporlar gerçeği ortaya çıkardı. Bu raporları incelemeniz ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki açıklamalarını hatırlamanız yeterli olacaktır" dedi.

Bağış "Rakibinin yarısı kadar oy alamayacağını anlayınca çirkefleşen Bay Muharrem, Meclisi bile bombalayacak kadar gözü dönmüş hain FETÖ'cülerin montaj olduğu ispatlı kumpas iftiralarını dillendireceğine, kendisini tacizle suçlayan bayan muhabirin neden işsiz kaldığını açıklasın" ifadelerini kullandı.

‘MUHARREM İNCE BİR TAKLİT VE ASLA ASLI GİBİ BAŞARILI OLAMAYACAK'

AK Partili eski bakan Egemen Bağış, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için İngiliz Daily Telegraph gazetesine yaptığı yorumda sarf ettiği "Tipik bir CHP'li, sıradan insanlarla ilgilenme gereği duymaz. Öte yandan İnce, bizim tarzımızda biri. Halka ulaşmaya çalışıyor. İnce, numarayı AK Parti'den öğrendi" sözlerinin sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Orada söylemeye çalıştığım İnce'nin hem bir çelişki hem de bir taklit olduğudur. Kendisi, elitist parti tabanıyla çelişki içerisinde ve partisinin içerisinde bir azınlık. Daha geniş kesimlere ulaşabilmek için AK Partili herhangi bir adayı çabalarını taklit etmeye çalışan ve bunda da başarılı olamayan birisidir Bay Muharrem. Ve hiçbir zaman taklitçi, aslı kadar başarılı olamaz."


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