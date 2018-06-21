Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Benim için ‘Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz' diyor. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Eğer öyle olsaydı ‘bakara makara' diyeni tutar kulağından atardın" sözlerine AK Partili eski AB Bakanı Egemen Bağış'tan sert tepki geldi.

Sputnik'e yaptığı açıklamasında Bağış, Muharrem İnce'nin kendisine atıfta bulunan laflarının yalana dayalı olduğunu savundu.

Bağış "Hem TÜBİTAK hem de Audio Forensic Continuity raporları, yaptığım iddia edilen bu konuşmaların montaj olduğunu ortaya koymuştu. Benimle birlikte hedef olan ve konuyla ilgili özür dileyen gazeteci ‘Montaj olmasına rağmen adım böyle birşey ile anıldığı için özür diliyorum' demişti. Raporların mahkeme tarafından çıkarılması zaman aldı. Ancak bu raporlar gerçeği ortaya çıkardı. Bu raporları incelemeniz ve Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki açıklamalarını hatırlamanız yeterli olacaktır" dedi.

Bağış "Rakibinin yarısı kadar oy alamayacağını anlayınca çirkefleşen Bay Muharrem, Meclisi bile bombalayacak kadar gözü dönmüş hain FETÖ'cülerin montaj olduğu ispatlı kumpas iftiralarını dillendireceğine, kendisini tacizle suçlayan bayan muhabirin neden işsiz kaldığını açıklasın" ifadelerini kullandı.