Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim Bir-Sen tarafından 4’üncüsü düzenlenen “Eğitim” temalı kısa film yarışması ödül törenine katıldı.

Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması için gala ve ödül töreni düzenlendi. Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalılar ve aralarında oyuncu ve yönetmenlerin olduğu konuklar katıldı. Yarışmada dereceye girerek başarı elde eden filmler ve yönetmenleri ödüllerini aldı.

“Türkiye’de yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz”

Kısa film ödül töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bu destekler sonucunda 2017 yılında 150’nin üzerinde yerli filmin Türkiye’de üretildiğini ifade etmek isterim. Bu rakamın 2002 yılında 36 civarında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu teşvikler sürdüğü sürece de film endüstrisinde de nitelikli bir artışın olması kaçınılmazdır. Türkiye’de yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz. Avrupa’daki bütün ülkeleri kıyasladığımız da Türkiye, Avrupa birincisidir. Dizi filmleri bakımından da Amerika Birleşik Devletleri’nin arkasından dünya ikincisi olan bir ülkeyiz. Biz sinema alanında özellikle gençlerimizi, genç nesillerimizi teşvik ettikçe çok daha güzel sonuçlar almayı başaracağız” dedi.