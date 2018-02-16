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Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim Bir-Sen tarafından 4’üncüsü düzenlenen “Eğitim” temalı kısa film yarışması ödül törenine katıldı.Eğitim-Bir-Sen 4.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Eğitim Bir-Sen tarafından 4’üncüsü düzenlenen “Eğitim” temalı kısa film yarışması ödül törenine katıldı.
Eğitim-Bir-Sen 4. Kısa Film Yarışması için gala ve ödül töreni düzenlendi. Şişli’de bir otelde gerçekleştirilen törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikalılar ve aralarında oyuncu ve yönetmenlerin olduğu konuklar katıldı. Yarışmada dereceye girerek başarı elde eden filmler ve yönetmenleri ödüllerini aldı.

“Türkiye’de yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz”
Kısa film ödül töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Bu destekler sonucunda 2017 yılında 150’nin üzerinde yerli filmin Türkiye’de üretildiğini ifade etmek isterim. Bu rakamın 2002 yılında 36 civarında olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Bu teşvikler sürdüğü sürece de film endüstrisinde de nitelikli bir artışın olması kaçınılmazdır. Türkiye’de yerli film izleme bakımından biz Avrupa birincisiyiz. Avrupa’daki bütün ülkeleri kıyasladığımız da Türkiye, Avrupa birincisidir. Dizi filmleri bakımından da Amerika Birleşik Devletleri’nin arkasından dünya ikincisi olan bir ülkeyiz. Biz sinema alanında özellikle gençlerimizi, genç nesillerimizi teşvik ettikçe çok daha güzel sonuçlar almayı başaracağız” dedi.

“Yeniden köklerimizle buluşuyoruz”
“Çok şükür yeniden köklerimizle buluşuyoruz. Yeniden köklerimizle var olanı anlamaya çalışıyoruz” diyen Bakan Kurtulmuş, “Yeniden bu medeniyete ait olanlar hemhal olmaya çalışıyoruz. Bunları söylerken de dünyadan kopmadan dünyadaki gelişmeleri fikirde, sanatta, edebiyatta, teknolojide ve siyasette dünyadaki gelişmeleri ıskalamadan kendimiz olmayı yeniden başarmaya çalışıyoruz. Aslında öze düşünümüzü, aslımıza dönüşümüzü, köklerimize dönüşümüzü savunmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki milli kültürel bağımsızlığımız olmadan bizim ekonomik olarak da, başarılı olmamız, bağımsız olmamız mümkün değildir. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda bu yarışma çok daha ileriye gidecek. Türkiye’nin marka değeri yüksek bilim yarışmalarından birisi olacak ve dünyada adından söz ettirecektir” şeklinde konuştu.

‘Misket’ isimli kısa film birinci oldu
Eğitim-Sen tarafından 4.’sü düzenlenen Eğitim temalı düzenlenen kısa film yarışmasının jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun yaparken, seçici kurul 276 film arasından finale kalan 14 filmi değerlendirdi. Yarışmada, birincilik ödülünü Mutlu Kurnalı’nın yönettiği "Misket", ikincilik ödülünü Nizamettin Kars’ın yönettiği "Dedemle bir gün", 3’üncülük ödülünü ise Mesude Samur’un filmi "Word" aldı. Mehmet Akif İnan özel ödülüne "Bereket" filmi ile Mehmet Nişancı layık görülürken, Erol Battal teşvik ödülünü ise Muhammet Emin Altunkaynak, "Teferruat" isimli eseri kazandı. Yarışma birincisi 15 bin TL, ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 7 bin TL ile ödüllendirildi. Bununla birlikte Mehmet Akif İnan Özel Ödülü için 5 bin TL, Erol Battal Teşvik Ödülü için ise 3 bin TL para ödülü verildi.
Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’a Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından hediye takdim edildi.

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