"Eğitim hakkı anayasal bir haktır"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "KHK ile şu anda hakkında hüküm verilmemiş veya soruşturması süren on binlerce öğrencinin öğretim, eğitim hakkı ellerinden alındı." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, günümüz Türkiye'sinde ayrımcılığın her alanda, her yere nüfus ettiğini, bunun en pratik uygulamasının ise eğitim alanında görüldüğünü ileri sürdü.

Yüksek öğretim öğrencilerinin üniversite okuma ve okumama hakkının kim tarafından tayin edileceği konusunun gündemde yer aldığını aktaran İrgil, "Çıkarılan bir KHK ile şu anda hakkında hüküm verilmemiş veya soruşturması süren on binlerce öğrencinin öğretim, eğitim hakkı ellerinden alındı." açıklamasında bulundu.

Eğitim hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan İrgil, şunları kaydetti:

"Sizin bir zamanki 28 Şubatçılardan farkınız ne? O günkü iklimde, konjonktürde 28 Şubatçılara göre de şu anda sizin çocuklarınız belki de aynı gözle, aynı muhalif yapıyla algılanıyordu veya yaftalanıyordu. Şimdi ne fark etti? Bu ülkede hiçbir şey değişmeyecek mi? Bu ülkede bir kez olsun, bir ilerleme, gelişme olmayacak mı? Kim iktidara gelirse kim muktedir olursa bir sonrakini ezip büzecek mi? Anayasanın insanlara verdiği eğitim hakkının kimse tarafından engellenemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir."