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"Eğitim hakkı anayasal bir haktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili İrgil: - "KHK ile şu anda hakkında hüküm verilmemiş veya soruşturması süren on binlerce öğrencinin öğretim, eğitim hakkı ellerinden alındı"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "KHK ile şu anda hakkında hüküm verilmemiş veya soruşturması süren on binlerce öğrencinin öğretim, eğitim hakkı ellerinden alındı." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, günümüz Türkiye'sinde ayrımcılığın her alanda, her yere nüfus ettiğini, bunun en pratik uygulamasının ise eğitim alanında görüldüğünü ileri sürdü.

Yüksek öğretim öğrencilerinin üniversite okuma ve okumama hakkının kim tarafından tayin edileceği konusunun gündemde yer aldığını aktaran İrgil, "Çıkarılan bir KHK ile şu anda hakkında hüküm verilmemiş veya soruşturması süren on binlerce öğrencinin öğretim, eğitim hakkı ellerinden alındı." açıklamasında bulundu.

Eğitim hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayan İrgil, şunları kaydetti:

"Sizin bir zamanki 28 Şubatçılardan farkınız ne? O günkü iklimde, konjonktürde 28 Şubatçılara göre de şu anda sizin çocuklarınız belki de aynı gözle, aynı muhalif yapıyla algılanıyordu veya yaftalanıyordu. Şimdi ne fark etti? Bu ülkede hiçbir şey değişmeyecek mi? Bu ülkede bir kez olsun, bir ilerleme, gelişme olmayacak mı? Kim iktidara gelirse kim muktedir olursa bir sonrakini ezip büzecek mi? Anayasanın insanlara verdiği eğitim hakkının kimse tarafından engellenemeyeceğini herkesin bilmesi gerekir."

Sözleşmeli öğretmenlerin, ailelerinden uzak bir şekilde çalışmak istemediklerini de dile getiren İrgil, anayasanın, ailenin bütünlüğü ilkesi bulunduğunu anımsatarak buna göre davranılması gerektiğine işaret etti.

İrgil, "Danıştay Başkanının kızının ailesi var da Türkiye'nin her yerindeki sözleşmeli öğretmenlerin ailesi yok mu? Bu insanlar çocuklarından, eşlerinden ayrı yaşıyorlar. Bunları onlara yaşatmaya hakkımız var mı?" sorusunu yöneltti.

Yeni ortaöğretime geçiş sistemine göre ise öğrencilerin yerleştirilmesinde bir takım sorunların yaşanacağını savunan İrgil, burada da ayrımcılıkla karşılaşılacağını iddia etti. İrgil, Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda ne yapacağını hala net olarak bilmediğini söyledi.

Öte yandan okul kantinlerinde nişasta bazlı şeker içeren ürünlerin satıldığını iddia eden İrgil, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, bu tür ürünlerin okul kantinlerinde satışının yasaklanmasını istedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın, genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladığı Şamil İslam Ansiklopedisi'nde yer alan "mürtet" tanımında nefret suçunun işlendiğini savundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın sözlerini de anımsatan İrgil, bu konuyla ilgili olarak sordukları soruya Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce verilen yanıtta, "Bölge müdürlüğümüzce ilgi yazıda belirtilen camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır." ifadesinin yer aldığını aktardı.

İrgil, Akın'ın, Bursa ve Çanakkale halkından özür dilemesini istedi.

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