Eğitimde performans değerlendirme sistemi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eğitimde performans değerlendirme sisteminin uygulanmasının yanlış olduğunu ileri sürerek, "Milli Eğitim Bakanlığının piyasada faaliyet gösteren bir ticari işletme gibi hareket ederek öğretmenlerin de eğitimin de niteliğini yükseltmesi mümkün değildir." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, eğitimde performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

Öğretmenlere her yıl müdür, veli, zümre öğretmeni, öğrenciler ve kendisi tarafından verilen notlarla performans puanı oluşturulacağını anlatan Sarıbal, iktidarın bu uygulama ile eğitimde esnek ve güvencesiz bir istihdam ortamı oluşturmak istediğini savundu.

Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak için piyasacı yöntemleri hayata geçirmenin, onları objektifliği tartışılır sınavlar, değerlendirmeler ve testlere tabi tutmanın yanlış olduğunu belirten Sarıbal, "Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yeterliliklerini belirlerken şirket yönetir gibi davranmakta, öğretmenlik mesleğini piyasacı ve rekabetçi bir anlayışla ele almaktadır. Piyasada faaliyet gösteren bir ticari işletme gibi hareket ederek öğretmenlerin de eğitimin de niteliğini yükseltmesi mümkün değildir." diye konuştu.