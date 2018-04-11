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Eğitimde performans değerlendirme sistemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal: - "Milli Eğitim Bakanlığının ticari işletme gibi hareket ederek öğretmenlerin de eğitimin de niteliğini yükseltmesi mümkün değildir"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, eğitimde performans değerlendirme sisteminin uygulanmasının yanlış olduğunu ileri sürerek, "Milli Eğitim Bakanlığının piyasada faaliyet gösteren bir ticari işletme gibi hareket ederek öğretmenlerin de eğitimin de niteliğini yükseltmesi mümkün değildir." dedi.

Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, eğitimde performans değerlendirme sistemini eleştirdi.

Öğretmenlere her yıl müdür, veli, zümre öğretmeni, öğrenciler ve kendisi tarafından verilen notlarla performans puanı oluşturulacağını anlatan Sarıbal, iktidarın bu uygulama ile eğitimde esnek ve güvencesiz bir istihdam ortamı oluşturmak istediğini savundu.

Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmak için piyasacı yöntemleri hayata geçirmenin, onları objektifliği tartışılır sınavlar, değerlendirmeler ve testlere tabi tutmanın yanlış olduğunu belirten Sarıbal, "Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yeterliliklerini belirlerken şirket yönetir gibi davranmakta, öğretmenlik mesleğini piyasacı ve rekabetçi bir anlayışla ele almaktadır. Piyasada faaliyet gösteren bir ticari işletme gibi hareket ederek öğretmenlerin de eğitimin de niteliğini yükseltmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Sarıbal, açıklamalarının ardından, TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu toplantısında yaptığı bir konuşmada, terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yönelik "O örgütlerin hiçbir tanesi bu ülkeye hainlik, hıyanet etmedi" ifadesinin kullandığı iddiasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.

Toplantıya ilişkin tutanakların incelenmesini isteyen Sarıbal, asla böyle bir ifadesi bulunmadığını, söz konusu kelimeleri ağzına dahi almadığını söyledi.

Sarıbal, Komisyon Başkanı AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i ve yönetim anlayışını da eleştirdi.

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CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal eğitimde performans değerlendirme sistemi

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