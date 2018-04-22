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"Eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda ise 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı" - "2002'de yüzde 2,9, şimdi 6,2. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 2002'de 11 milyar liradan azdı, şimdi 134 milyar liradan fazla"

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda ise 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı." dedi.

Karabağlar ilçesindeki Selvili Mahallesi'nde Başbakan Binali Yıldırım'ın çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nun açılışında konuşan Yılmaz, okulun Karabağlar'a ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi.

Okulun yapımında her aşamasını takip eden Yıldırım ailesinin tüm bireylerine teşekkür eden Yılmaz, "İzmir'de en çok ihtiyaç duyulan yerde İzmir'e kazandırılabilecek en güzel eser için sizlere teşekkür ediyorum. Bu okul Yıldırım ailesinin Türkiye'ye kazandırdığı ilk değil ancak bu okul onların incisi olmuştur. Okullarımız cuma günü öğrencilerimizle buluştu. Bu okulun açılmasıyla ilçedeki 4 okulumuz normal eğitime geçecektir." diye konuştu.

Yılmaz, insanın en değerli birikiminin eğitim, ülkelerin de en değerli sermayesinin ise beşeri sermaye olduğunu ifade ederek, bir toplumun kalkınması için önce yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

- "Milli eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı"

Türkiye'nin beşeri sermayesini kendisine güç olarak çevirebilmiş nadir ülkelerden biri olduğunu kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hedefiniz ne kadar büyükse yapmanız gerekenler de o kadar çoktur. Bizim dönemimizde eğitime bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk, bazı alanlarda ise 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla hizmet sunuldu. Milli gelirden eğitime ayrılan pay yüzde 100'den fazla arttı. 2002'de yüzde 2,9, şimdi 6,2. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 2002'de 11 milyar liradan azdı, şimdi 134 milyar liradan fazla. 80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'ye kadar 367 bin derslik varken bu dönemde 387 bin derslik yapıldı. 512 öğretmenimiz vardı, 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik.

Kızlarımızın yükseköğretimde okullaşma oranı 3 kattan fazla arttı. 2002'de yüzde 12'ydi, şimdi yüzde 44. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık 4 kat azaldı. 2002'de yüzde 14.9'du, şimdi yüzde 4."

Okul öncesi kurumların sayısının da 3 kat arttığına işaret eden Yılmaz, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin sayısının da 2002'de 230 bin iken 1 milyon 327 bine çıktığı bilgisini verdi.

Yılmaz'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayırlı olsun" mesajı okundu.

Açılış programına Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Nükhet Hotar, Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk katıldı.

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