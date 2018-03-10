Ejderoğlu: ‘’Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor’’

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımıcısı Sinan Ejderoğlu, Türkiye’nin gerçekten kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, ’’Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız’’ dedi.

SP Yatırım ve Kalkınmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu, beraberinde Düzce İl Başkanı Birkan Mertol, İlçe Başkanı Mustafa Zorlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Akçakoca temsilciliğini ziyaret etti. Ejderoğlu, Türkiye’nin gerçekten kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, ’’Cumhuriyet tarihi boyunca seçimler gelip geçmiştir,ama önümüzdeki süreç ülkemiz için önemli. Biz Saadet partisi olarak bu kritik sürecin ülkemiz lehine geçmesini arzu ediyoruz. Biz bunu kırmızı çizgimiz olarak kabul ediyoruz. Türkiye’de şu an hem dışarıda bir Afrin harekatı var hemde içeride bir ayrışma politikası izleniyor. Hassasiyetle insanlarımız ayrıştırmadan uzak tutulmasını istiyoruz. Türkiye’de bu topraklarda yaşayan bütün halkın birlik ve beraberliğini tesis etmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Ne kadar ısındırılmak istense de siyaset, eğer bu ısındırma ülkemize yaramıyorsa biz yokuz. Yarıyorsa bütün vücudumuzla varız. Bizi kurtaracak ülkemizi güçlendirecek, dışarıdaki etkilerin bize zararlarını ortadan kaldıracak tek bir yolumuz var, oda ülke insanımızın birlik ve beraberliğini sağlamaktır. Siyaset buna hizmet ediyorsa faydası vardır. Hizmet etmiyorsa faydası yoktur. Herşeyden önce Adaleti kendi içerimizde tesis etmemiz lazım. Ahlaki yapımızın dejenere olmayan bir yapıyı tesis etmemiz lazım. Bunları tesis edersek, ülkemiz çok güçlü bir ülke insanımız diri, biz istediğimiz mutlu günlere ulaşabiliriz’’ dedi.

Ejderoğlu, yerel ve genel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Yerel seçim mi önce olacak Genel seçim mi önce olacak. Normal tarihlere baktığımızda Yerel seçim önce olacak. Ancak gündemde ise genel seçim konuşuluyor. Genel seçimlere şu an tam 19 ay var. Yani 19 ayda bir ülke şahlanır da, hiçbir şeyde yapılanmaya bilinir. 19 ayımızı heder etmek istemiyoruz. Tüm ülke hizmet istiyor. Ülkemizde çiftçi üretici sahiplenmek istiyor. Biliyorsunuz gündemde çok önemli özelleştirmelerde şeker fabrikaları var. Aynı konumda daha önce fındık üreticileri de yaşadı. Biz üreticimizin ne olursa olsun yanında ve en yüksek değerde değer verilmesinden yanayız. Üreticimizi yanında olmak desteklemek, ülkemizin güçlenmesini sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemizde üreticimizin yüzünü güldürürseniz, ülkemizin yüzü güler, üretime dayalı bir kalkınma sağlanmalıdır. Biz yapay bir gündemle seçimlere gidilmesinin karşısındayız. İttifakta yapay bir gündemdir’’ diye konuştu.