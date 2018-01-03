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Ek fotoğraflar //Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı (2  

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 18:03 | Son Güncelleme 11 saat önce

ANKARA (DHA) - Ankara'da Büyük Birlik Partisi genel merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Yangına İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

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