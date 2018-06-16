HABER

ek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

 Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın.

ek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştu

Özgür DENİZ KAYA-İbrahim MAŞE-İSTANBUL DHA
CUMHURİYET Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Beykoz'da mitingi yaptı. Mitingde konuşan İnce, kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmelerine vurgu yaparak "Onlar Türkiye'ye not veriyor. İyi not verdiklerin de 'Ben aldım' diyor. Kötü not aldı mı 'Bunlar dış mihrak' diyor. 453 milyar dolar borcu var Türkiye'nin. 323 milyar dolarını Erdoğan yaptı. 60 milyar dolarlıkta özelliştirme yaptı. 865 milyar dolar da 16 senede vergi topladılar. Yaptıkları bu. Bu kadar borç yaptın. Alacaklılar kapıda bekliyor. Şimdi bu alacaklılar Türkiye'yi iflas ettirmek ister mi? Bence istemez. Niye istesin? Adamın alacağı var. Dükkan açık olsun ister. Dükkan kapanırsa alacağını alamaz" diye konuştu.

Beykoz'un tapu sorununu çözeceğini söyleyen İnce, "Yurtlarda olan kimsesiz çocuklarımız var. Bu çocuklar 18 yaşına kadar devletin gözetiminde. 81 milyonluk bir devletiz biz. Bu çocuklar benim içimi acıtıyor. Bu çocuklar 18 yaşını doldurunca sokağa bırakılıyor. Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda o çocukları 18 yaşını doldurduklarında hemen devlet kadrolarına alacağım. O çocukları sokağa bırakmayacağım. Eğer 81 milyonluk Türkiye'de 3-5 bin kimsesiz çocuğa bakamıyorsak, yazıklar olsun bize. Bunu hemen yapacağım. Nasıl ki Beykoz'un imar sorununu, yılbaşı gelmeden çözeceğim diyorsam kimsesiz çocukların sorununu da yılbaşı gelmeden çözeceğim" dedi.

"BU FAKİR MİLLET 600 MİLLETVEKİLİNE MAAŞ VERMEYE MECBUR DEĞİL"
600 milletvekili sayısını eleştiren İnce, "Referandumda çok anlattık olmadı. Milletvekili sayısı. Çok yanlış. Türkiye 80 milyon. Milletvekili sayısı 600. Rusya 150 milyon. Milletvekili sayısı 450. ABD 300 milyon. Milletvekili sayısı 535. 300 milyonluk bir ülkede 535 milletvekili var. Türkiye'de 80 milyonluk bir ülkede 600 milletvekili var. Bu fakir millet 600 milletvekiline maaş vermeye mecbur değil. Bunu düşüreceğiz, söz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

ek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştuek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştuek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştuek fotoğraflarla geniş haber// Muharrem İnce, Beykoz'da konuştu

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Fotoğraflar// Muharrem İnce Beykoz'da konuştuFotoğraflar// Muharrem İnce Beykoz'da konuştu
Bakan Soylu, Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili konuştuBakan Soylu, Suruç'taki silahlı saldırıyla ilgili konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

AK Partili Elitaş'tan tartışma yaratacak Umre açıklaması: Muharrem İnce piyangodan çıktı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.