Eker: Cumhurbaşkanımızın seçilmesi bütün İslam coğrafyasında kutlanmıştır

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 1'inci sıradan milletvekili seçilen Mehmet Mehdi Eker, "Bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da ve her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve kesin olmayan sonuçlara göre Diyarbakır 1'inci sıradan milletvekili seçilen Mehmet Mehdi Eker, seçim sonuçlarını gece düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki kutlamalara katılan Eker, Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutladığını kaydetti. Türkiye'de önemli bir seçim yapıldığını belirten Eker, "Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Bu seçimde Türkiye, değişimden yana olanlarla, değişime karşı olanlar arasındaki mücadeleye sahne olmuştur. Millet kararını ilerleme ve gelişmeden yana vermiştir. Kuşkusuz Erdoğan 81 ilimizdeki vatandaşların cumhurbaşkanıdır. Sadece 81 milyonun umudu değil, mazlum coğrafyanın ve İslam medeniyet havzasının tamamının umudu haline gelmiştir. Bu bakımdan bu seçimde Cumhurbaşkanımızın seçilmesi önemlidir. Bütün İslam coğrafyasında, Ortadoğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika'da ve her yerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçim zaferi büyük coşkuyla kutlanmıştır" diye konuştu.

Milletvekili seçimlerinde de AK Parti'nin en büyük parti olarak çoğunluğu aldığını ifade eden Eker, partisinin Diyarbakır'dan 3 milletvekili çakırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Milletimiz bir kez daha hizmet siyasetini tercih etmiştir. Milletimize hizmet için hem Diyarbakır hem de Türkiye genelinde yapacağımız projelerle, milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz. 1 Kasım 2015'teki seçimlerde AK Parti Diyarbakır'dan 2 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimde ise an itibarıyla 3 milletvekili kesinleşmiş durumdadır. Bu aynı zamanda Diyarbakır'ın bir çağrısıdır. Diyarbakır'ın hizmete susamış olması, yeni dönemde hizmet, istihdam arzu ettiği, huzur ve barıştan yana umut içerisinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Milletimize şükran borçluyuz. Allah milletimize karşı bizleri mahcup etmesin."

Seçimden sonra OHAL'in kaldırılması olasılığının sorulması üzerine Eker, "Türkiye'de uygulanan olağanüstü hal vatandaşlarla ilgili değil, devletin kurumları ve çalışanlarıyla ilgilidir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Bu manada herhangi bir sorun yok ama OHAL ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesinde yaptığı değerlendirme, kuşkusuz talimatlarıyla üzerinde çalışılacak bir konudur, önümüzdeki günlerde bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.