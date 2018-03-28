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Eker, Dashzegve ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Dashzegve ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile Moğolistan Halk Partisi Genel Sekreteri Amarbayasgalan Dashzegve bir araya geldi.

Dashzegve ve beraberindeki heyet, AK Parti Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Eker'e görüşmede, Dış İlişkiler Birim Başkan Yardımcıları AK Parti MKYK üyesi Asuman Erdoğan, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran da eşlik etti.

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