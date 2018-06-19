Eker: Kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, kan dökülmeden sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ederek, "Ne meselemiz varsa, ne istiyorsak, kan dökmeden, bomba atmadan, mayın patlatmadan, kurşunlamadan, kimseyi dövmeden, kimseden haraç almadan, kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, 24 Haziran seçimlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Diyarbakır'ın Ergani, Çüngüş ile Çermik ilçelerini ziyaret etti. İlk ziyaretini Ergani ilçesine yapan Eker, seçim bürosunda partilerle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin bir konuşma yapan Eker, istihdam problemini çözmek, Diyarbakır'ı yeniden huzur şehri yapmak için 24 Haziran seçimleri önemli olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır'da, Ergani'de işsizliği, bu durumu hak etmedi. 1999 yılından bu yana, son 1 yıl hariç yerel yönetimler Çermik ve Çüngüş ilçeleri haricinde AK Parti'de değil. Yerel yönetimler HDP'ye verildi. Yerel yönetimlerde hangi hizmeti gördünüz? Hayır, belediyecilik yapmadılar. İşleri güçleri başkaydı. Devlet para gönderiyor, diyor ki, Ergani halkına belediyecilik hizmeti yapın. Ama onlar parayı başka işler için harcadılar. Kayyum atanan ilçelere bir bakın. Herşey çok daha farklı oldu. Aynı parayla, ilave ödenek gelmedi. Bu paralar halk harcanıyor" dedi. 'PARTİNİN ADINA DEMOKRASİ KOYMAKLA, DEMOKRATİK OLUNMUYOR' Eker, konuşmasında, terör olaylarına da değinerek, "Gelin, yeniden buraları huzur beldeleri, barış ülkesi haline getirelim. Burada kan dökülmesin. Ne meselemiz varsa, ne istiyorsak, kan dökmeden, bomba atmadan, mayın patlatmadan, kurşunlamadan, kimseyi dövmeden, kimseden haraç almadan, kimsenin çocuğunu dağa götürmeden gelin sorunlarımızı kardeşçe çözelim. Demokrasiyi güçlendirelim. Partinin adına demokrasi koymakla, demokratik olunmuyor. Demokrasi tahammüldür. Demokrasi, kendi gibi düşünmeyen ilçe başkanını öldürmek değildir. Demokrasi, kendi gibi düşünmeyen insanlara baskı yapmak değildir"diye konuştu. 'FİTNE PEŞİNDE OLANLARA KARŞI UYANIK OLUN' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verip, AK Parti'ye oy vermeyenlere eleştirilerde bulunan Eker, "Bazı fitne peşinde olanlara karşı uyanık olun. Bu fitne peşinde olanlar diyor ki, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verin, ama milletvekili seçimlerinde serbestsiniz. Güya bunlar, bir yanda Tayyip Bey'i seviyoruz, ona karşı değiliz diyorlar. Ama aziz kardeşlerim, milletvekili listeleri Tayyip Erdoğan'ın altında imzası olduğu, onun görevlendirdiği bir listedir. Kim ki, bu listeye karşı bir şey söylerse, Tayyip Erdoğan'a karşı söylemiş olur. Bunu bilin. Tayyip Erdoğan, Meclis'te zayıf olursa, Meclis'te AK Parti grubu zayıf olursa, Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümetinde eli kolu bağlanır. Bunlar fitne peşindeler. Bu fitnebazlara da itibar etmeyin. Bunu söyleyenler partili değildir" dedi. Ergani ilçesi ziyaretinin ardından Eker, Çüngüş ile Çermik ilçelerini ziyaret etti.



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