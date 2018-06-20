Eker: Topraklarımızdaki annelerimizi çok ağlattılar

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, terör olaylarından en çok annelerin etkilendiğini belirterek, "Bizim topraklarımızda annelerimizi çok ağlattılar. Biz de onlarla beraber çok acı çektik. Bizim en büyük ihtiyacımız huzur ve barıştır, annelerimizin gözyaşı dökmemesidir" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bismil ilçesini ziyaret etti. İlçedeki ilk ziyaretine, pamuk üreticileriyle bir araya gelerek başlayan Eker, talepleri dinledi.

Daha sonra Bismil Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Eker, buradaki kadın kursiyerlerle toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Eker, aile destek merkezlerinin Ak Parti döneminde kurulduğunu belirterek, "Buradaki kursiyerler, çok önemli bir eğitim görüyorsunuz. Annelik görevi yanında, bir meslek sahibi olmak, yeteneklerini ortaya koyup, geliştirmek ve arkasında ya özel sektörde iş bulmak veya daha önemlisi kendi işyerini kurmayla ilgili çok önemli eğitim bu. Eskiden bunlar yoktu. Bizim hükümetimiz döneminde aile destek merkezleri açıldı" dedi.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, ANNELERİN AĞLAMAMASI'

Eker, bölgede yaşanan terör olaylarında en çok annelerin etkilendiğini kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz, insanların huzuru artsın istiyoruz. Bizim için en önemli olan şey annenin ağlamamasıdır. Çünkü anne ağlarsa, biz çok ağlarız. Anne bizim için çok kıymetlidir. Hiçbir çocuk annesini ağlarken görmek istemez. Anne bizim sığınacağımızdır. Onun için anne gözyaşı dökmemelidir. Annenin yüreğinin sızlamaması, hepimizin üzerinde çalışması gereken bir iştir. Bizim topraklarımızda annelerimizi çok ağlattılar. Biz de onunlarla beraber çok acı çektik. Bizim en büyük ihtiyacımız huzur ve barıştır, annelerimizin gözyaşı dökmemesidir. Anne merhamettir, şefkattir, sevgidir, ilgidir, fedakarlıktır. Kendi yemez, çocuğuna yedirir. Benim rahmetli annem de öyleydi. İnsan kaç yaşında olursa olsun, annesiz kalırsa, öksüzdür. Toplum modernleştikçe, toplum annesiz hale geliyor. İnsanlar evden kopup, uzaklaşıyor ve annesiz kalıyor. Anneler, evladı işsiz kalınca çok üzüldüğünü biliyoruz. Yeteri kadar işi olmamışsa, terör ve şiddettir. Başka bir sebebi yoktur. Bu durumlarda acıyı en çok çeken kitle annelerdir. Baba gamlandığı zaman, evden çıkıp gidiyor. Vuruyor kendini dağlara, çarşıya orada bir şekilde kendini atıyor. Anne evin içinde kalıyor. Sıkıntıyı o çekiyor, eziyeti o görüyor, gözyaşlarını da o döküyor. Yokluğun, fukaralığın sıkıntılarını da en çok o çekiyor."

'ANNELERİN KADERİ, EVLADI ZORLA DAĞA GÖTÜRMEK OLMASIN'

Bölgedeki annelerin kaderinin evladının zorla dağa götürülmesi olmaması gerektiğini anlatan Eker, sorunların çözümü için 24 Haziran seçimlerinin önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Eker, "Burada kurs görmek yeterli değil. Buralarda daha çok fabrikalar, atölyeler, tesisler açılması lazım. İş imkanlarının artması lazım. Bunun için 24 Haziran seçimleri bir fırsattır. Terör ve şiddet sebebiyle bugüne kadar olmamış olan, gelmemiş olan fırsat ve imkanlar eğer 24 Haziran'da siz bir karar verip, bu kararınızla farklı bir adım atar, kendi kaderinize sahip çıkarsanız, bu imkanlar artar. Kaderimize sahip çıkalım. Annelerimizin kaderi, sadece ağlamak olmasın. Evladını kaybetmek olmasın. Evladını zorla dağa götürmek olmasın. Evladı kandırılıp, işsizlikten, fukaralıktan terör örgütlerinin eline düşmek olmasın" şeklinde konuştu.

Daha şehit yakınları, gazi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Eker, toplantıda yaptığı konuşmada 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi.