Eker: Topraklarımızdaki annelerimizi çok ağlattılar

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, terör olaylarından en çok annelerin etkilendiğini belirterek, "Bizim topraklarımızda annelerimizi çok ağlattılar. Biz de onlarla beraber çok acı çektik. Bizim en büyük ihtiyacımız huzur ve barıştır, annelerimizin gözyaşı dökmemesidir" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Diyarbakır'dan 1'inci sıra milletvekili adayı olan Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, seçim çalışmaları kapsamında Bismil ilçesini ziyaret etti. İlçedeki ilk ziyaretine, pamuk üreticileriyle bir araya gelerek başlayan Eker, talepleri dinledi.

Daha sonra Bismil Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Eker, buradaki kadın kursiyerlerle toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Eker, aile destek merkezlerinin Ak Parti döneminde kurulduğunu belirterek, "Buradaki kursiyerler, çok önemli bir eğitim görüyorsunuz. Annelik görevi yanında, bir meslek sahibi olmak, yeteneklerini ortaya koyup, geliştirmek ve arkasında ya özel sektörde iş bulmak veya daha önemlisi kendi işyerini kurmayla ilgili çok önemli eğitim bu. Eskiden bunlar yoktu. Bizim hükümetimiz döneminde aile destek merkezleri açıldı" dedi.