Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, siyasetin en hareketli dönemlerini yaşadıklarını belirterek, "Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye’dir. Bunu asla unutmayın. Bu çadırın direği Türkiye’ye bütün güçler saldırıyorlar. Bu çadırın direğini ayakta tutan da bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bilerek kasten tamamen herkes ona topyekun saldırıyor" dedi.

Bakan Nihat Zeybekci Bilecik temasları sırasında ilk olarak Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında oğlu Atilla Şükrü Zeybekci’nin yemin törenine katıldı. Ardından Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret eden Zeybekci, buradan Bilecik Belediye Sarayı’na geçti. Cuma namazını Şeyh Edebali Türbe yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhangazi Camii’nde kılan Zeybekci, son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. "Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye’dir"

Ramazan’da Bilecik’te bir ekonomi zirvesi düzenleyeceklerini anlatan Bakan Zeybekci, "Haziran sonu veya uygun bir zamanda büyük kongremizi, büyük düğünümüzü yapacağız. Ondan sonra hedef artık seçimler. Seçimlere iyice konsantre olarak, gerek yerel seçimler gerek genel seçimlere iyi bir şekilde hazırlanacağız. Sadece şunu söyleyeyim bu seçimler Türk İslam coğrafyasının en önemli seçimidir, en tarihi seçimidir. Hep şunu söylüyoruz veya şöyle bir örnekle ben size bunu daha bir somut hale getireyim. İmam-ı Şafii Hazretlerine hazret fitne zamanında tozun dumana karıştığı iyiyle doğrunun birbirine girdiği dönemlerde hak ile batılı nasıl ayırırsınız. Biz zorlanıyoruz kim doğrudur, kim yanlıştır. Kim haktır kim batıldır, kim sahtedir kim gerçektir bunları karıştırıyoruz. Ne olur bize kolay yol göster de biz de senin gibi doğrusunu yapalım’ demişler. İmam-ı Şafii Hazretleri ise; ’Sağlıklısını yapalım yanılmayalım’ demiş. ’Biz yapamıyoruz’ deyince demiş ki İmam-ı Şafii Hazretleri ’kolay’ demiş ’nasıl kolay’ demişler. İmam-ı Şafii Hazretleri ’Düşmanın oklarını takip edin, düşmanın oklarının hedefinde kim varsa bilin ki o doğrudur’ demiş. Türk İslam coğrafyasının çadır direği Türkiye’dir. Bunu asla unutmayın. Bu çadırın direği Türkiye’ye bütün güçler saldırıyor. Bu çadırın direğini ayakta tutanda bir tek lider vardır. O da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun için bilerek kasten tamamen herkes ona topyekun saldırıyor" dedi.

"Bu seçimlerle topyekun her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar"

Bakan Zeybekci, yapılacak yerel ve genel seçimlerde partilerine topyekun saldıracaklarını söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal’in İzmir İktisat Kongresinde söylediği ’Evet savaşları kazandık. Düşmanı denize döktük, muzaffer olduk ama gerçek muzafferiyet, gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır’ diye altını çizdiği muasır medeniyet yolculuğunda artık Necip Fazıl Kısakürek’in dediği ’O tekerleğin tümseği aştığı dönemi yaşıyoruz’ sözüdür. Onun için bu tarihin en önemli seçimlerinden birine gireceğiz. Bu seçimlerle topyekun saldıracaklar. Her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar. Maalesef birileri siyaseti şöyle görüyor. Ben onları suçüstü yakaladığım zaman da diyorlar ki biz siyaset yapıyoruz. Ya soruyoruz niye yalan söylüyorsun, niye iftira atıyorsun. Niye sadece 10 tane konunun arasında bir tane şey varsa eksi varsa onu illa bas, bas bağırıp diğer 10 tanesinin üzerine toprak atıyorsun. Yok, yok ben siyaset yapıyorum. Çünkü bunların siyaset anlayışı yalan üzerine, karalama üzerine ve iftira üzerine ve bunlarla devam edecekler. İnanın bu artarak devam edecek. Çünkü söyleyecekleri başka hiç bir şey yok. Cumhurbaşkanımız bu siyasetle yola çıkarken bize öğütlediği, bize söylediği tek bir şey var. ’Hayatınız çok basit olsun. Bu çok basit hayatınızda efendimizin bir hadisine dayansın. O da şudur. Münafıklığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman tutmaz. Emanete ihanet eder veya ettirir. Biz şu düsturla yola çıktık. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Söz söyledik mi ne pahasına olursa olsun doğru olmasını hedefleyeceğiz ve ihanete hıyanet etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz’ sözüdür. Onun için bugün bu coğrafyada bu memlekette eğer başı dik, alnı açık alımlı çalımlı dolaşacak, verdiği her sözü tutmuş, bu ülkeyi baştan aşağı imar etmiş, 15 yılda hakikaten bir hizmet destanları yazmış olan bir parti varsa bu sokaklarda dolaşacak şöyle başı dik, alnı açık o da AK Parti’dir" ifadelerine yer verdi.