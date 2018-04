Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci;

"Bu seçimlerle topyekun her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar"

Bakan Zeybekci, yapılacak yerel ve genel seçimlerde partilerine topyekun saldıracaklarını söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal’in İzmir İktisat Kongresinde söylediği ’Evet savaşları kazandık. Düşmanı denize döktük, muzaffer olduk ama gerçek muzafferiyet, gerçek bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır’ diye altını çizdiği muasır medeniyet yolculuğunda artık Necip Fazıl Kısakürek’in dediği ’O tekerleğin tümseği aştığı dönemi yaşıyoruz’ sözüdür. Onun için bu tarihin en önemli seçimlerinden birine gireceğiz. Bu seçimlerle topyekun saldıracaklar. Her türlü şeyi mubah görerek saldıracaklar. Maalesef birileri siyaseti şöyle görüyor. Ben onları suçüstü yakaladığım zaman da diyorlar ki biz siyaset yapıyoruz. Ya soruyoruz niye yalan söylüyorsun, niye iftira atıyorsun. Niye sadece 10 tane konunun arasında bir tane şey varsa eksi varsa onu illa bas, bas bağırıp diğer 10 tanesinin üzerine toprak atıyorsun. Yok, yok ben siyaset yapıyorum. Çünkü bunların siyaset anlayışı yalan üzerine, karalama üzerine ve iftira üzerine ve bunlarla devam edecekler. İnanın bu artarak devam edecek. Çünkü söyleyecekleri başka hiç bir şey yok. Cumhurbaşkanımız bu siyasetle yola çıkarken bize öğütlediği, bize söylediği tek bir şey var. ’Hayatınız çok basit olsun. Bu çok basit hayatınızda efendimizin bir hadisine dayansın. O da şudur. Münafıklığın alameti üçtür. Söz söylediği zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman tutmaz. Emanete ihanet eder veya ettirir. Biz şu düsturla yola çıktık. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Söz söyledik mi ne pahasına olursa olsun doğru olmasını hedefleyeceğiz ve ihanete hıyanet etmeyeceğiz ve ettirmeyeceğiz’ sözüdür. Onun için bugün bu coğrafyada bu memlekette eğer başı dik, alnı açık alımlı çalımlı dolaşacak, verdiği her sözü tutmuş, bu ülkeyi baştan aşağı imar etmiş, 15 yılda hakikaten bir hizmet destanları yazmış olan bir parti varsa bu sokaklarda dolaşacak şöyle başı dik, alnı açık o da AK Parti’dir" ifadelerine yer verdi.