DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu dönemde milletvekili adayı değilim. Uzun yıllar memleketimize ve milletimize hizmet ettik. Allah'ın izniyle bundan sonra hizmete devam diyoruz. Yani milletvekili olmasak da son nefes bu can, bu bedende oldukça durmak yok hizmet etmeye devam inşallah." dedi.

Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesince Pamukkale ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen ve Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve diğer protokol üyelerinin katıldığı iftar programında, koşuşturma içinde hemşehrilerini gördüğünde "ağrılarının dindiğini" söyledi.

Fatih Mahallesi'nin aslanlarını asla unutmayacağını söylediğini dile getiren Zeybekci, mahallenin başka bir güzel yer olduğunu ve kentin kaderini Fatih'in değiştirdiğini anlattı.

Zeybekci, 2004 yılından bu yana sahip olunan bütün hizmetlerin hepsini vatandaşların yaptığını aktararak, "Sizler 2004 yılında Denizli tercihinden, menfaatinden yana bulundunuz. Milletten yana tercihte bulundunuz. O gün Denizli vakti dediniz. Vakit şu, bu parti değil, 'Denizli vakti' dediniz. Sizin tercihlerinizle bu eserler yapıldı ve kentin tarihi değişti. Biz sizin huzurunuza geldik, 'Denizli hak ettiğini alacak.' dedik ve aldı. Denizli Ege'nin parlayan yıldızı oldu. Ondan sonra 'Denizli siyasetin de lider şehirlerinden birisi olacak.' dedik ve oldu." diye konuştu.