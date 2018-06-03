DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu dönemde milletvekili adayı değilim. Uzun yıllar memleketimize ve milletimize hizmet ettik. Allah'ın izniyle bundan sonra hizmete devam diyoruz. Yani milletvekili olmasak da son nefes bu can, bu bedende oldukça durmak yok hizmet etmeye devam inşallah." dedi.
Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesince Pamukkale ilçesinin Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen ve Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve diğer protokol üyelerinin katıldığı iftar programında, koşuşturma içinde hemşehrilerini gördüğünde "ağrılarının dindiğini" söyledi.
Fatih Mahallesi'nin aslanlarını asla unutmayacağını söylediğini dile getiren Zeybekci, mahallenin başka bir güzel yer olduğunu ve kentin kaderini Fatih'in değiştirdiğini anlattı.
Zeybekci, 2004 yılından bu yana sahip olunan bütün hizmetlerin hepsini vatandaşların yaptığını aktararak, "Sizler 2004 yılında Denizli tercihinden, menfaatinden yana bulundunuz. Milletten yana tercihte bulundunuz. O gün Denizli vakti dediniz. Vakit şu, bu parti değil, 'Denizli vakti' dediniz. Sizin tercihlerinizle bu eserler yapıldı ve kentin tarihi değişti. Biz sizin huzurunuza geldik, 'Denizli hak ettiğini alacak.' dedik ve aldı. Denizli Ege'nin parlayan yıldızı oldu. Ondan sonra 'Denizli siyasetin de lider şehirlerinden birisi olacak.' dedik ve oldu." diye konuştu.
Nihat Zeybekci, 14 yıldan bu yana hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, "Siz Denizli'nin menfaatinin hangi yönde olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Rabbim bu milleti namerde ve merde bile muhtaç etmesin. Allah'ım memleketimiz ve milletimiz için hayırlısı neyse onu nasip etsin." ifadesini kullandı.
- Malatyalılar ile bir araya geldi
Bakan Zeybekci, daha sonra Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde bulunan Kültür Sitesi'nde Malatyalılarla bir araya gelerek sohbet etti.
Bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirdiklerini anlatan Zeybekci, "On söz verdik 20 yaptık. '177 proje' dedik, en son 300'ün üzerindeki projeyle tamamladık. Denizli'miz bu hale geldi. 2017 yılında artık bir karar daha verdiniz. 'Artık Türkiye'de koalisyon görmek istemiyoruz ve kesintisiz güçlü iktidarlar dönemi görmek istiyoruz.' dediniz. Şimdi onun seçimine gidiyoruz. Bu dönemde milletvekili adayı değilim. Uzun yıllar memleketimize ve milletimize hizmet ettik. Allah'ın izniyle bundan sonra hizmete devam diyoruz. Yani milletvekili olmasak da son nefes bu can, bu bedende oldukça durmak yok hizmet etmeye devam inşallah." dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in Denizli mitinginde kendisine yönelik sarf ettiği sözleri hatırlatan Zeybekci, şunları söyledi:
"Bir siyasi partinin başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Denizli'ye geliyor ve bu şehre hizmet etmiş, hizmetkarlıktan başka hiçbir kaygısı olmamış ve bu milletin Ankara'daki en önemli temsilcisi olmuş bir kardeşinizi Denizli'nin meydanında yuhalatıyor. Ve bir kadının ağzına yakışmayacak, bir erkeğe de yakışmayacak, ağza alınmayacak lafları ediyor. Bizim onlara sözümüz yok. Herkes kendine yakışanı yapar. Biz hizmet etmeye ve hizmetkar olmaya geldik. Onlarla ve onların iftiralarıyla, yalanlarıyla tek ayak üstünde çevirdikleri 40 tane yalanla bir; Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız, iki; mahkemelerde hesaplaşacağız. Onlar istiyor ki biz onlara cevap verelim. Aynı onlar gibi yapalım. Asla. Bizim bu milletin hizmetinden başka hiçbir derdimiz yoktur."
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