Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyl

IHAAW133643-SIY/17-04-2018

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

17.04.2018 13:36:43 TSI

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