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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyl

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

IHAAW133643-SIY/17-04-2018 - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. 17.04.2018 13:36:43 TSI NNNN

IHAAW133643-SIY/17-04-2018

- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla erken seçime gidilmesi halinde ekonominin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine, bir an önce bu adımın atılması ve belirsizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

17.04.2018 13:36:43 TSI
NNNN

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