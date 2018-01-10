Ekonomi Bakanı Zeybekci: 2018'de her ay rekor kıracağız

Son Güncelleme 1 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 16:36 |1 saat önce

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin ihracat hedefiyle ilgili "Elhamdülillah, 2017'yi 157.1 milyar dolarla tamamladık. Bu Türkiye destanının yazılmasında özel sektörümüz başta olmak üzere üretim ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Ay sonu açıklayacağız; ama 2018'de her ay rekor kıracağız" dedi. Ekonomi Bakanı Zeybekci, 'Türk Eximbank 2017 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2018 Yılı Hedefleri' konulu basın toplantısı düzenledi. İzmir'de, bir otelde yapılan toplantıya Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da katıldı. Türkiye'nin büyüme hedeflerini tutturduğunu vurgulayan Bakan Zeybekci, "İlk üç çeyrek ortalaması ile yüzde 4 büyüyen Türkiye, üçüncü çeyrekte de yüzde 11.4 büyümüştür. Bunu söylediğimizde bıyık altından 'Hadi canım' söylemlerine şahit olmuşsunuzdur. 'Türkiye, OECD ülkeleri arasında dünyada bir numara olacak' demiştik. Dördüncü çeyrek itibariyle baktığımız zaman da yine ilk başta söylediğimiz gibi pozitif bakış açısı ile ne dediysek Türkiye, oraya doğru gidiyor. Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti. Dördüncü defa revize ediyor, yüzde 3 olarak açıkladığı rakamı şimdi yüzde 6.7'ye çıkardı. Dördüncü defa da büyük bir ihtimal tutturamayacak. Türkiye'de ekonominin başında olanların yerine negatif söylemlerde bulunanlara inanmayı tercih ettiler. Türkiye'de başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Başbakan'ımız ve ekonomi yönetimin söylediği şeyler bir bir gerçekleşti" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ DEVRİMİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ HIZA ULAŞACAK' Bu yıl verilecek teşviklerle istihdamın artacağını kaydeden Zeybekci, şunları söyledi: "2017'de parasal değer olarak verdiğimiz destek, yüzde 87; sağlayacağı istihdam olarak yüzde 60'ın üzerinde. Bunlar, dünyanın başka hiçbir ülkesinde yaşanabilen şeyler değil. 2018'de vereceğimiz teşviklerle yine aynı şekilde en iyi ülkelerden olacağız. Türkiye gibi avantaja sahip ülke coğrafyası yok. Ekonomik denklem, yeniden değişti; üretim formatları değişti. Dünya yeniden yapılanıyor. Bildiğimiz tüm ticaret kuralları, ürün satma, bedelleri ödeme ile ilgili çok radikal değişiklikler olacak. 5 yıl sonra dünya ticaretinin belki yüzde 50'lik kısmı elektronik ticaret üzerinde yapılmaya başlanacak. Dünyada bildiğiniz ihracat yöntemleri değişecek. Üreticinin asıl tüketiciye teslim yöntemleri geliştirilecek. Dünya nüfusunun yaşlanmaya başlayacağını, üretim maliyetlerinin artacağını, bunun farklı noktalara geleceğini göreceğiz. Böyle durumlarda teknoloji devrimi baş döndürücü hıza ulaşacak. Tüm bunlar, yeniden güçlü ekonomilerin bilgi ve teknoloji üretimlerin yeniden eğitim üssü haline geleceğini göreceğiz. Sanayi teknolojileri değişecek, otomasyon ve bilgi teknolojilerin kullanılacağı bir seviyeye gelecek."

Bakan Zeybekci, 2017 yılında yatırım, ihracat ve büyüme seferberliği yaparak, 153.3 milyar ihracat hedefi koyduklarını, bu hedefe 'Hadi canım' diyenler olduğunu ve hedefin 153.3'lük kısmına eylül ayında ulaştıklarını söyledi. Daha sonra hedefi 156.5'e çıkardıklarını belirten Zeybekci, "Elhamdülillah, 2017'yi 157.1 olarak tamamladık. Ben, bu Türkiye destanının yazılmasında özel sektörümüz başta olmak üzere üretim ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. 2017 yılında, 2012'den bu yana ilk defa iki haneli büyüme ile yılı kapattık. Ay sonu açıklayacağız; ama 2018'de her ay rekor kıracağız. Artık 157.6 tarihi rekor için de farklı faktörler var; ama yine rekor kıracağız. Geçtiğimiz cumartesi günü muhtemelen 157.6 milyar doları aştık; 12 aylık süreçte. Ay sonu itibariyle bu rakam çok daha üstlerde olacak, 169 milyar dolarlık 2018 hedefimiz var. 2018 sonu 170 milyar doları ihracatçılarımız geçecektir" dedi. 'EXİMBANK ÇOK ÖNEMLİ, ÖZEN GÖSTERİYORUZ' Eximbank'ın beklentilerinin üzerinde başarılara imza attığını kaydeden Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Dolar bazında artışın, yüzde 20'lerin üzerine çıkacağına inanıyorum. Türkiye ile Eximbank'ın yaşı aynı, Türkiye'de yaş ortalamamız 31. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde Japonya ve Avrupa ortalaması 45-46 arada devasa bir fark var. ABD'nin 39-40. Onun için Türkiye 31 yaşındaki bir genci düşünün, yerinde duramayan, ihtiyaçları çok fazla, hayalleri var bir hayat kuracak, tasarruf yapamıyor. İhtiyaçları olan biri tasarruf yapmakta zorlanır, aynı Türkiye gibi. İşte bu ortamda Eximbank çok önemli, ona özen gösteriyoruz. Bu yüzden ona sermaye desteği, kredi vermek, güven vermemiz, arkasında durduğumuzu hissettirmemiz lazım ki Türkiye bu süreci başarı ile tamamlasın. En önemlisi ihracat ve yatırım. Türkiye büyüyecek ama büyürken illa üretim ve üretime dayalı ihracat ile büyüteceğiz. Onun için Eximbank önemli. İhracata dayalı büyümede ihracatçımızın yanında olması, dünya ortalamasının çok üzerinde bir destek vermesi lazım. Onun için dedik ki dünyada olacaksan bir numara olacaksın. Eximbank dünyada 2 olma hedefini tutturdu ve ihracata en fazla destek veren olma yolunda. Şimdi hedef bir numara olmak."