Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin Tokyo temasları

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tokyo temasları kapsamında Türk kanatlı etinin Japonya’ya ilk sevkiyatı vesilesiyle düzenlenen resepsiyonda, Türkiye ve Japonya dış ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Japonya ziyareti çerçevesinde başkent Tokyo’daki temasları devam ediyor. Türk kanatlı etinin Japonya’ya ilk sevkiyatı vesilesiyle Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Bakan Zeybekci resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Japonya dış ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.