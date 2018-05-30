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"Ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım." dedi.

Tüfenkci, beraberinde 27. dönem milletvekili adayları Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan ile Bakırcılar Çarşısı'ndaki esnafla bir araya geldi.

İş yerlerini tek tek gezen ve esnafla sohbet eden Bakan Tüfenkci, çarşıda bulunan esnafa "hayırlı işler" diledi.

Bakan Tüfenkci, ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimden seçime gezmediğini her zaman esnafın, vatandaşların yanında yer aldığını belirtti.

AK Parti olarak her fırsata milletle beraber olduklarını anlatan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Milletimiz bu seçimde özellikle birlikten, beraberlikten yana. Vatandaşlarımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin liderimizin önderliğinde bir an önce hayata geçirilerek işlemlerin hızlandırılması noktasında beklentileri var. Biz de vatandaşlarımızın özellikle bu dönemdeki beklentilerinin 24 Haziran'dan sonra çok hızlı giderileceğinin sözünü verdik. Piyasa noktasında da canlılık olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ekonomi kötü diyenlerin çarşı pazarı gezmesi lazım."

Bakan Tüfenkci, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte geleceğini belirterek, saat 16.30'da düzenlenecek mitinge herkesin davetli olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce eski Battalgazi Belediye binasındaki toplantı salonunda düzenlenen yatırım bilgilendirme toplantısına katıldı.

İlçe belediye başkanları ve muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Tüfenkci ve Çalık, yapılabilecek çalışmaların hızlıca tamamlanacağını kaydetti.

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Bakırcılar Çarşısı esnaf Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

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