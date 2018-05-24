"Ekonomideki oyunu kadınlarla bozacağız"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Ankara milletvekili Lütfiye Selva Çam, "17/25 Aralık'ta, 15Temmuz'da veya çukur siyasetinde kazanamadıkları mevziyi, yine bu seçimlerde ekonomi alanındaki oyunlarla ahlaksızca kazanmak istiyorlar." dedi. Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomi alanında yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi farklı bir boyuta sürükleme çabası olduğunu belirterek, "Churchill’in 'Savaş, askerlere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir' sözü bazen ekonomiye de uyarlanmış ve zaman zaman 'Ekonomi, ekonomistlere bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir' diye de kullanılmıştır." ifadelerini kullandı. Milletin bir kez daha kritik bir sınavla karşı karşıya bulunduğunu anlatan Çam, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 yıl önce ekonomiye dair iddialı açıklamalarını ve güçlü Türkiye'nin temellerinin nasıl atılacağını anlattığına değindi. Çam, "O günler, meşhur iktisatçıların sabah akşam televizyonlara çıkıp şer haberleri pompaladığı, yeni bir siyasal hareketin liderinin anlattıklarına inanmayıp gülümsedikleri günlerdi. Cumhurbaşkanımızın ekonomiye ilişkin yaklaşımlarını kibirle eleştiriyorlardı. Bu kişiler Şubat 2001 krizinde çeşitli makamları işgal eden, büyük medya grupları adına iktisadi yorumlar yapıp her seferinde bir avuç kişiyi zengin eden, halkımızı ise fakirleştirenlerdi. İşte o günlerde Cumhurbaşkanımız, 'Halkımdan bir müddet istiyorum, en az 3 yıl ekonomik hiçbir artı beklemeyin ama atılımlarımızla 3 yılın sonunda cebinde biraz artı olacak, inşallah 5. yılın sonunda da önemli kazanımları hissedecek.' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Harfiyen hatta fazlası ile hepsi oldu. Bir taraftan ülkeyi adeta şantiyeye çevirdi, diğer taraftan halkın refah ve huzurunu artırdı." diye konuştu.

- "Kriz teğet geçecek dedik ve teğet geçti" Milletin teveccühüyle AK Parti'nin 2007'de yine iktidar olduğunu belirten Çam, ikinci sınavın ise 2008-2009'da dünyada yaşanan büyük krizde verildiğini kaydetti. O dönemde Başbakan olan Erdoğan'ın "Merak etmeyin, el birliğiyle çok çalışacağız, halkımız da bize güvenecek, biz bu krizi Allah'ın yardımıyla aşacağız, kriz bizi teğet geçecek." açıklamalarında bulunduğunu anımsatan Çam, şunları söyledi: "Yine belirli çevreler buna inanmadı, hatta içimizdeki bazı ekonomi bilgisiyle övünen arkadaşlarımız bile çok ikna olamadı, acabalarla yaklaştılar. Ama yine bir kaç yıl sonra gördük ki bu çevreler, etrafa karamsar bulutları pompalamaktan başka bir şey bilmiyorlarmış. Cumhurbaşkanımız iyi bir ekonomi idaresiyle Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber etti, kamu ve özel sektörün potansiyelini kullanarak, yatırım teşviklerini hayata geçirerek, yap işlet devret veya kamu / özel sektör ortak işletmeciliği gibi atılımlarla dünyada Türkiye'yi adeta parmakla gösterilen model haline getirdi. Bütün bu gelişmelerin neticesinde en uç muhaliflerimiz dahi, 'ama, ancak' diyemeden, 'evet bu kriz Türkiye'yi teğet geçti' itirafını yaptı."

15 Temmuz darbe girişiminin de ekonominin ne kadar sağlam temeller üzerinde yükseldiğini kanıtladığını ifade eden Lüftiye Selva Çam, bir başka ülkenin ekonomisinde dönülmez tahribat yapacak bu badirenin, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, ekonomisinin en ağır dayanıklılık testini de geçtiğini gösterdiğini kaydetti. - "Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak; yerli paramıza sahip çıkacağız" Şimdi ise Türkiye'nin yeni bir sürecin eşiğinde bulunduğunu anlatan Çam, şu değerlendirmede bulundu: "Dolar 4,80 oldu evhamları yayılırken, biz liderimize ve yeni kurulacak hükümet sisteminin hedeflerine inanıp, teslim olacağız. Kadınlarımız güçlü sezgileriyle bu oyunları bozmak için sahalara inmiştir. Biz kadınlar başta olmak üzere inanıyoruz ki;

ekonomik özgürlüğe ve zafere ulaşacağız inşallah... Hiç bir şey afaki değil, 'yaparım' deyip de yapmadığı hiçbir şey olmamış bir liderin ve hareketinin adeta; 'yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesi' denebilecek pek çok önemli vaka hafızalarda taptaze duruyor.

Geçmiş siyasiler gibi söyleyip söyleyip yapamadığı tek bir vaadi yok. Seçimlere giderken, doğal olmayan anormal bir hareketliliğin olduğunu hepimiz apaçık gözlemliyoruz."