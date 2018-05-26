"Ekonomik parametreler dalgalanmanın suni olduğunu gösteriyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Dolardaki bugünkü dalgalanma, Türkiye seçime, 24 Haziran'a giderken nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşından kaynaklanan bir dalgalanmadır. Bizim ekonomik parametrelerimiz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor." dedi. Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde esnafa ziyarette bulunan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, son günlerde Türkiye'de dolar kuru üzerinden çalışmalar yapıldığını, oyunlar oynandığını söyledi. Türkiye'nin geçen yıl 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Yine 2018'in ilk çeyreğindeki büyüme trendine baktığımızda bizim edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgiler aynı büyüme trendinin devam ettiği yönünde. Dolarda yaşanan bu kısmi dalgalanmanın hiçbir şekilde Türkiye'nin ekonomik şartları ve parametreleriyle uygun bir dalgalanma olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye bir taraftan böyle bir büyümeyi yakalamışken diğer taraftan bütün parametrelerdeki durum belliyken yaşanan bu dolardaki dalgalanma ne yazık ki evvelce yaşadığımız birtakım manipülasyonlar ve çalışmalardan ibaret olduğu izlenimini, durumunu bize açık ve net olarak göstermektedir." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de Mayıs 2013'te tüm ekonomik göstergelerin adeta tarihin en olumlu göstergeleri halini aldığına işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "140 yıl sonra 2013 Mayısı'nda faizler ilk defa bu kadar düşük seviyeye gerilemişti. Diğer taraftan IMF ile olan borç ilişkimizi tamamen sonlandırmıştık. Büyük projelerle ilgili kararlar almış, adımlar atmaya başlamıştık. Bir anda 3-5 ağacın arkasına gizlenerek adeta ülkede bir sokak kaosu oluşturmak suretiyle hükümeti alaşağı etme projesiyle karşı karşıya kalmıştık. Türkiye o dönemde neredeyse 100 milyar dolara yakın bir zarara uğramıştı. Şimdi bugün Türkiye'nin artık vesayetten kurtulduğu, istikrar ve güvenin hakim olduğu 24 Haziran seçimleriyle yeni bir sistemin hayata geçeceği bir eşikteyiz. Yani Türkiye hem bölgesinde hem de küresel anlamda nerede bir mağduriyet, kriz alanı varsa oraya insan, hakkaniyet ve adalet odaklı yaklaşan bir Cumhurbaşkanımız var." - "Nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşı"

Türkiye'nin ne olursa olsun milli, yerli dış politika ekseninden asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye içeride ve dışarıda, sınırlarında geliştirilmek istenen kuşatmaya karşı bütün direncini gösterecektir. Nerede bir terörist varsa isterse içeride olsun isterse sınırların dışında olsun onları bulmak suretiyle bizim için bir tespit, tehdit ve risk olmaktan çıkaracaktır. Dolayısıyla Türkiye yaşamış olduğu her kriz anında, 15 Temmuz'da böyle, Gezi sürecinde böyle en son Zeytin Dalı Operasyonu'nda da aynı şekilde maalesef Batılı müttefiklerimiz bizimle birlikte ittifakın bir gereği olarak net bir tavır ortaya koymadıkları gibi başka birtakım yaklaşımlar da sergiliyorlar. Dolayısıyla dolardaki bugünkü dalgalanma, Türkiye seçime, 24 Haziran'a giderken nasıl olur da milletin tercihlerinde farklı bir durum meydana getirebilirizin telaşından kaynaklanan bir dalgalanmadır. Bizim ekonomik parametrelerimiz bu dalgalanmanın net bir şekilde suni olduğunu gösteriyor."