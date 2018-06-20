"Ekonominin gücü batıdan doğuya kayıyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyada ağır sanayi ağırlıklı ekonomiden teknoloji ve servis ağırlıklı ekonomiye bir geçiş olduğunu belirterek, "O nedenle ekonominin gücü esasen Batı'dan Doğu'ya, Asya'ya doğru hızlı bir şekilde kayıyor, güç dengesi." dedi. Antalya'da temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bir restoranda, Antalya Teknokent firma sahibi ve çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, üniversitelere gönderdikleri Ar-Ge ödeneklerinin büyük bölümününün eskiden kullanılmadığı için geri döndüğünü, buna çok üzüldüklerini hatırlattı. Ar-Ge çalışmalarının önemine işaret eden Çavuşoğlu, "16 senede artık gönderdiğimiz ödenekler yetmemeye başladı. Demokratikleşme, yenilenme her alanda büyük gelişim, dönüşüm sağladık. Teknoloji ve bilişim alanında en büyük gelişimi sağladık. Türkiye çok ciddi mesafe katetti." diye konuştu. Türkiye'nin yüksek teknolojiye ağırlık verdiğine değinen Çavuşoğlu, hedeflere Türkiye'yi ulaştırmak için özel sektör ve üniversitelerle birlikte yürümek gerektiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Bugün dünyada ağır sanayi ağırlıklı ekonomiden teknoloji ve servis ağırlıklı ekonomiye bir geçiş var. O nedenle ekonominin gücü esasen Batı'dan Doğu'ya, Asya'ya hızlı bir şekilde kayıyor, güç dengesi. Birçok araştırmacıya göre yılda 240 kilometre hızla kayıyor. Sebebi bu. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Ayak uyduralım ki dünyayla rekabet eden bir ülkemiz olsun. Onlarla yarışalım ki ülkemiz de cazibe merkezi olsun ve ekonomik kalkınmasını daha da hızlandırsın." değerlendirmesinde bulundu. 16 senede geldikleri noktayla övündüklerini belirten Çavuşoğlu, ancak bunun yeterli olmadığını, savunma sanayisi başta olmak üzere, ihraç edilecek ürünlerin hepsinin Ar-Ge, yüksek teknoloji, iletişim ve bilişim gerektirdiğine işaret etti. - "Zihinsel değişim önemli" Zihinsel değişimi yakalayabilmenin önemini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'de 16 senede bizim karşı karşıya kaldığımız zorluklardan birisi de zihinsel değişimdeki zorluklar, statüko. Ama bu konuda sizler gibi yüksek teknoloji, bilişim, iletişim ya da Ar-Ge'ye, teknolojiye önem veren özel sektörümüz ve akademik dünyamızda böyle bir statükonun olmadığını görüyoruz. Maalesef diğer alanlarda bürokraside, hatta yargıda çok gördük. Mesela İnsan Hakları Mahkemesi bir konuda Türkiye'yi cezalandırıyor. Bu mahkemenin kararı iç hukuk yolunun üstündedir, aynı konuda hakimlerin defaatle yine maalesef karar verdiğini görüyoruz, bir daha cezalandırıyoruz. Oysa Türkiye'deki kanun da buna uygun ama zihinsel değişim yakalayamadığında olmuyor."

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Batı Akdeniz Teknolojiyi Geliştirme Bölgesi'nin önemli bir adım olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu üniversitenin vizyonunun göstergesidir." dedi. Antalya'daki üniversite sayısını 10'a çıkaracaklarını, bir de teknoloji üniversitesi kurmak istediklerini anlatan Çavuşoğlu, yapılan projelerin her birinin değerinin artırılması gerektiğini, patent başvurularının da değerlendirildiğini kaydetti. Merkezde, 3 yılda 275 yenilikçi ürün üretildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Projelerin artması için bizim de devlet olarak vergi muafiyeti dahil ve her geliştirilen ürüne prim desteğini artırmamız gerekiyor." dedi. Bölgedeki ürün ihracatının 50 milyon lira olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi: "İhracat önemli. Artık ihracat ve ithalatta döviz, dolar baskısının azaltılması milli paralarla ticaretin yapıldığının göstergesidir. Bu da bizim en büyük çabalarımızdan bir tanesi, arzumuzdur. İnşallah bunu başaracağız, bazı ülkelerle uygulamaya geçtik. Yani dışarıdan başkasının bizim üzerimizde bir baskı unsuru olarak kendi milli parasını kullanmasına izin vermememiz lazım. Elbette dünyada geçerliliği olan paralar kullanılır, ama gördüğümüz kadarıyla son zamanlarda bu adeta siyasi bir baskı, Demokles'in kılıcı gibi sallandırılmaya başladı. O zaman altına geçiş oluyor, milli paralarla ticarete geçiş oluyor. Biz de komşu ülkelerimizle başladık, inşallah bunu genişleteceğiz. Özellikle ihracatın Amerika'ya gerçekleştirilmesi de ayrı bir keyif. Bu alanda kendisini en gelişmiş ülke diye nitelendiren Amerika'ya ihracat yapmamız umut verici bir gelişmedir."