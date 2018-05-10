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Ekrem Demirtaş, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu.

Ekrem Demirtaş, CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu. Başvuruların son günü CHP Genel Merkezi'ne giden Demirtaş'ın adaylığı, İzmir iş dünyasında 'sürpriz' olarak nitelendirildi.
CHP'de 30 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığı süresi, 7 Mayıs'ta sona erdi. İzmir'den 118 kişi, milletvekili aday adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne başvuruda bulundu. İzmir'de başvuru yapan sürpriz isimler, son güne kadar beklemeyi tercih etti. CHP'nin aday adaylığı listesinde, Konak Belediyesi eski Başkanı Hakan Tartan'ın eşi Aynur Tartan'ın ardından, beklenmedik bir isim daha yer aldı. İzmir Ticaret Odası'nda, 25 yıl kesintisiz olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan, geçen 13 Nisan'da yapılan oda seçimlerinde, Mahmut Özgener ile yarışan ve komite seçimleri bittikten sonra adaylıktan çekilen Ekrem Demirtaş, CHP İzmir milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu. Dosyasını genel merkeze veren Demirtaş, adaylık konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Demirtaş'ın sürpiz kararı, İzmir iş dünyasının yanı sıra siyasette de yankı buldu.

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