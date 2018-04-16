Elazığ'da 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' eylemi, Elazığ'da, İstanbul Milletekili Ali Şeker'in katılımıyla gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi tarafından bugün ülke genelinde düzenlenen 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' oturma eylemi Elazığ'da da gerçekleştirildi. Perşembe Pazarı Meydanı'nda düzenlenen oturma eylemine, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, İl Başkanı Zeki Kaplan ve çok sayıda partili katıldı. Oturma eyleminde konuşan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, 21 aydır OHAL ile baskı rejiminin kurumsallaştırıldığını belirterek, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL, rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'Evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'Hayır' demenin ise yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise ülkede özgürlük ve demokrasi istediklerini ifade ederek, "Bir yıl önce hileli bir referandum ile bize diktatörlük dayatmaya kalkanlar, bizim buna sessiz kalmamızı bekliyorlar. 636 gün önce bir buçuk ay bile sürmeyecek dedikleri OHAL’i yedinci kez uzatmak üzere ve bir OHAL olmadan biz bu ülkeyi yönetemeyiz diyen bir iktidar var. Biz de diyoruz ki, evet bu ülkeyi yönetmeyi beceremediniz. Suç ortaklarınız ile birlikte işlediğiniz suçlar nedeniyle bu ülke 15 Temmuz’u yaşadı. Bu ülkeye 15 Temmuz’u yaşatanlar bunun hesabını vermek yerine, 20 Temmuz’da sivil faşist bir darbe yaptılar. Biz bu darbeden artık bıktık. Biz bu ülkede özgürlük ve demokrasi istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından bir saatlik oturma eylemi yapıldı.

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