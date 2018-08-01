CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

