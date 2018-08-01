HABER

"Eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehit olan anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorumKılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyizSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek CHP Genel Başkanı Hakkari'deki hain terör saldırısı Kılıçdaroğlu saldırı terör

En Çok Okunan Haberler

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Adnan Oktar şimdi yandı! O dosya raftan indi

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Buse Sinem İren Çocuklar Duymasın dizisine katıldı

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan çifte 'lağım suyu' cezası

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Durex'ten dünyayı şoke eden prezervatif kararı: Kullanım sırasında yırtılabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz

CHP'de kritik gün yarın

CHP'de kritik gün yarın

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

HDP'den Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.