Elitaş: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti Grup Başkanvekili ve kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, "Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır. CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda HDP'liler Muharrem İnce'ye, milletvekilliğinde de CHP'liler HDP'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce'ye oy vermişler" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda ilk gelen seçim sonuçlarını gazetecilere değerlendiren Mustafa Elitaş, "Biz beklediğimiz sonuca ulaştık. Bizim beklediğimiz en düşük 16 Nisan anayasa referandumundaki yüzde 51.5 oydu. 16 Nisan tarihinde hem AK Parti'de hem de MHP'de bazı kardeşlerimiz sistem konusunda zihinlerinde 'iyi mi acaba, eskisine devam etsek daha mı iyi olur' düşüncesinde olanlardan dolayı öyle çıkmıştı. Şimdi onun üzerinde bir oy oranı aldık. Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı beklenen oyu alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de beklediğimiz oy oranına doğru gidiyoruz. Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışardan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır" diye konuştu.