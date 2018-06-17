Elitaş: Ha şemşamer, ha Muharrem İnce

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- EKONOMİ eski Bakanı, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Kayseri yöresinde 'şemşamer' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeterek, "Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce" dedi.
Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Konya'nın Yahyalı ilçesi Yerköy Mahallesi'nde bayramlaşma programına katıldı. Yahyalı Belediye Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ali Ekşi ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Mustafa Elitaş, herkesin tek tek elini sıkarak bayramlarını kutladı.
Burada konuşan Elitaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Elişat, Muharrem İnce'nin TBMM'deki türbanlı milletvekilleri dışarı atan zihniyetin devamı olduğunu söyledi. İnce'yi yörede 'şemşamer' olarak adlandırılan ayçiçeğine benzeten Elitaş, ''Bizim buralarda ayçiceğine şemşamer derler. İzmir'de çiğdem, Trakya'da ise günebakan, bazı yerlerde ise güneşe bakan ismini verirler. Muharrem de öyle. Gece gündüz demeden 180 derece dönüyor. Ha şemşamer, ha Muharrem İnce. Seçmenin oyunu kazanmak için 'evden Ayetel Kürsi okumadan, abdest almadan çıkmam' diyor. Şuna seviniyorum, oy için de olsa herhalde hidayete erdi'' diye konuştu
Mustafa Elitaş, Muharrem İnce'ye Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden seslenerek, ''Sen bırak paşa rütbesini, bir onbaşının bile rütbesini sökemezsin'' dedi.
FOTOĞRAFLI
Gaziantep'te hastanede yangın! 2 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu
Yeni taktik deşifre oldu!
Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay! 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp
Kastamonu'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı
Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum