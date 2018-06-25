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Elitaş ve Yıldız, 5'inci kez Meclis'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

AK Parti'den 27'nci dönemde Kayseri'den milletvekili seçilen eski bakanlar Mustafa Elitaş ile Taner Yıldız, 5'inci kez TBMM'de görev yapacak.

Elitaş ve Yıldız, 5'inci kez Meclis'te

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- AK Parti'den 27'nci dönemde Kayseri'den milletvekili seçilen eski bakanlar Mustafa Elitaş ile Taner Yıldız, 5'inci kez TBMM'de görev yapacak. Elitaş ve Yıldız, Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana TBMM'de görev yapan 10 milletvekilinden 2'si oldu.
Ak Parti'nin kurulduğu ve iktidarda olduğu 2002 yılından bu yana Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Nurettin Canikli, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Recep Akdağ, Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehdi Eker, TBMM'de art arda milletvekili seçildi.
AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılından bu yana Kayseri'den TBMM'ye giren Mustafa Elitaş, 27'nci dönem seçimlerinde Kayseri'den AK Parti 2'nci sıra adayı olarak yerini korudu. TBMM'ye 22, 23 ve 24, 26 ve 27'inci dönemlerde Kayseri Milletvekili seçilen Elitaş, parti kararı gereği 3 dönem uygulaması nedeniyle 25'inci dönemde vekilliğe ara verdi. Elitaş, 3 dönem Ak Parti Grup Başkanvekilliği, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu. 64'üncü hükümette ise, Ekonomi Bakanlığı'nı üstlendi.
Meclisin müdavimi milletvekillerinden biri de yine Kayseri'den dün yapılan seçimde partisinden 3'üncü sıra adayı olarak TBMM'ye giren Taner Yıldız oldu. Elektrik mühendisi Yıldız, 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde Kayseri Milletvekili seçildi. Ak Parti'nin aldığı karar üzerine 3 dönem kuralına uyarak 25'inci dönemde vekil olmadı. 26'ncı dönemde yeniden Kayseri Milletvekili olan Taner Yıldız, 60, 61 ve 62'nci hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.
Yıldız, partisinin ve seçmenlerin kendisine gösterdiği teveccühe layık olmak için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirterek, "Sanıyorum TBMM'de Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana görev alan 10 vekilden biriyim. Bu 10 milletvekilinin iller bazında dağılımı açısından Sayın Elitaş'la birlikte Kayseri olarak baştayız'' dedi.

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