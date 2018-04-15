Elitaş'tan, Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik tazminat davası

KAYSERİ, (DHA) - AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, avukatı Mehmet Savruk aracılığıyla Kemal Kılıçdarolğu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun 20 Mart 2018 'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarından yola çıkarak, "FETÖ davası nedeniyle parası olan dayısı olan serbest kalıyor. Arada bir, birilerinin, demek ki vicdanı rahat etmiyor. Şamil Tayyar diyor ki; 'Gaziantep'te çok ciddi FETÖ Borsası var. Git Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Sanki biz bilmiyor muyuz? Elitaş'a sorun, kimi nasıl çıkardı? Milyon dolarlar dönüyor" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan dava dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Açıktır ki; Sayın Genel Başkan, bu sözleri ile Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri'de FETÖ Borsası kurduğunu, FETÖ adıyla anılan, demokratik hukuk devletinin özelliklerini kaldırmak ve devleti ele geçirmek amacı ile tesis edilmiş, en geniş, en büyük katılımlı, silahlı ve kanlı terör örgütüne bir şekilde bulaşmış, bu nedenle soruşturma geçiren bazı varlıklı işadamlarını Kayseri'de milyon dolarlar karşılığında serbest bıraktırdığını iddia etmiştir. Müvekkilim sayın Mustafa Elitaş'a atfedilen eylem, ahlak ve yasa kuralları karşısında çok ağır ve tahammülü gayri kabil olup, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Kuşkusuz ki; CHP Genel Başkanı'na ait olan bu açıklamalar, aynı zamanda yargı gücünün otoritesini ve tarafsızlığını etkileyebilecek bir davranış biçimini bünyesinde taşır. Genel Başkanın iddiasına göre, Sayın Elitaş, hakkında FETÖ davası ile, soruşturma başlatılmış birçok şahıslardan milyon dolarlar alarak kendisine haksız ve hukuka aykırı, büyük ölçülerde çıkar temin etmiştir. İddiaya göre, Sayın Elitaş, Kayseri 'de 'Aracılar sayesinde alıcı ve satıcının karşılaştığı bir pazar' olarak tanımlanan borsayı kurmuş, 'FETÖ Borsası' olarak nitelenen bu borsada, Elitaş, adalet dağıtmakla meşgul, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan hakim ve savcılarımız ile soruşturma geçiren şahıslar arasında rüşvet sözleşmesinde aracılık etmiştir. O kadar ki, Genel Başkanın bu açıklamalarına göre, yargı organları, hakimler, savcılar aldıkları rüşvet karşılığı ve kaldıkları baskı sonucu varlık sahibi şüphelilerin 'salıverilmesi' yönünde karar vermişlerdir. Genel Başkanın bu sözlerini bir başka şekilde yorumlamak veya açıklamak mümkün değildir."

'HAKİM VE SAVCILARI TÖHMET ALTINDA BIRAKTI'

Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanvekili Elitaş için söylediği sözlerin çıkar uğruna ifade edildiğinin altı çizilen dilekçede, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu siyasi bir çıkar uğruna Elitaş ile birlikte, dürüst, canla başla görevini yapan hakim ve savcılarımızı da geçirmekte olduğumuz böylesi bir dönemde töhmet altında bırakmış, böylece onların da kişilik haklarına ağır saldırılarda bulunmuştur. Takdir edilecektir ki, hukuka güvenin bittiği yerde devlet de biter. Onun içindir ki; Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk'ün 'Adalet Mülkün (Devletin) Temelidir' sözü, adliyelerdeki bütün duruşma salonlarında yer alır. Siyasi çıkar sağlama amacına yönelik Sayın Genel Başkanın bu açıklamaları toplumda korku, panik ve büyük bir endişe kaynağı olabilecek, devletimizi zaafa uğratabilecek niteliktedir. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı olan bir şahsın böyle bir beyanda bulunmaya hiçbir zaman hakkı yoktur ve olmamalıdır. CHP Genel Başkanına ait olan bu iddialar, müvekkilim ki, hain darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Sayın Başbakanımızın talimatı ile daha ilk saatlerde Kayseri'de canını hiçe sayarak milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa koşan Sayın Elitaş'ın kişilik haklarına da ağır bir saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle, tarafımızdan, Kayseri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2018/ 249 E. Sayılı dosya ile 100 Bin TL lik manevi tazminat davası ikame edilmiştir" denildi.

Dava konusu açıklamalar ile, yasama ve yargı erki temsilcilerinin büyük bir zan altında bırakıldığı ve adalete olan güveni ortadan kaldırabileceği, böylece toplumumuzda telafisi ve tamiri mümkün olmayan yaralar açabileceği düşünülerek manevi tazminata ek olarak Türk Borçlar Kanunu 58. Maddesi uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kınanmasına ve kınama kararının ülke genelinde yayın yapan tirajı yüz binden az olmayan üç ayrı gazetede, masrafı davalıya ait olmak üzere yayınlanmasına da karar verilmesi talep edildi.