Elvan: ABD'den korkan Müslüman ülkelerden ses çıkmadı (2)

Son Güncelleme 10 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 17:45 |10 saat önce

ELVAN: TÜRKİYE BÜYÜMEYE KATKI SAĞLAYAN 11 ÜLKE ARASINA GİRECEK Ak Parti Meram İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kongresi'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, partililerle bir araya geldi. Burada ülke ekonomisini değerlendiren Bakan Elvan, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 2 gün önce çıkan bir raporunda, Türkiye'nin büyümeye katkı açısından, dünya büyümesine katkı açısından 11'inci sırada yer alacağını söylüyor, önümüzdeki 2 yıl içerisinde. Yani dünya büyümesine en çok katkı veren ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor" dedi. Türkiye'nin üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu kaydeden Elvan, şunları söyledi: "Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişimin ardından ne dediler? 'Türkiye ekonomisi çöküyor' dediler. Ne dediler? 'Türkiye artık belini doğrultamaz' dediler. 'Türkiye artık eski güçlü performansını gösteremez' dediler. 'Türkiye artık 2002 öncesine geri dönecek' dediler. Ne oldu? Biz gerekli tedbirlerimizi aldık. Ekonomistler, kredi derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar şunu da ifade ettiler; dediler ki 'Türkiye 2017 yılında büyüse büyüse yüzde 2 büyür.' Bir başka derecelendirme kuruluşu dedi ki '2.3 büyür', bir diğeri '2.1', bir diğeri '2.2' büyür. Ne oldu? Allah'ın izniyle 2017 yılında yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk."

"BÜYÜMEDEN MUHALEFET RAHATSIZ" Türkiye'nin dünyada en çok otomobil üreten ülkelerin arasına girdiğini de ifade eden Elvan, şöyle konuştu: "Yüzde 11.1.; bundan muhalefet rahatsız oldu. Özellikle ana muhalefet. Ne dediler? 'Bu hormonlu büyüme' dediler. 'Bu sağlıklı bir büyüme değil' dediler. Aslında 11.1'lik büyümemizde üretim artışı nerede olmuş, bunlara bile bakmadan bunları söylediler. Bir önceki yıla göre makine ve teçhizatta yüzde 15.3'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Demir çelik üretiminde yüzde 65'in üzerinde bir önceki yıla göre üretim artışı var. Bu ülkede yaklaşık 1.5 milyon otomobil üretildi. Dünyada en fazla otomobil üreten ülkelerinden biri halini geldik. Yine baktığımızda yatırımların payının büyümede oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 11.1'lik büyümenin 3.6'sı sadece ve sadece yatırımlardan geldi. Hedeflenen her sektörde bir canlanma, bir büyüme ortaya çıktı. Buna rağmen bizi eleştirdiler. Onlar ne söylerlerse söylesinler biz Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyümeye ve yükselmeye devam edeceğiz."