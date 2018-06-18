Elvan MESİAD'ın toplantısına katıldı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu seçim o kadar kritik, önemli bir seçim ki ya Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarımızın devamını sağlayacak ya da önü belirsiz, karanlık bir ortamla karşı karşıya kalma ihtimalimizin son derece yüksek olduğu bir sonuçla karşı karşıya kalacağız." dedi.
Elvan, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD), Tenis Kulübü'nde düzenlenen istişare toplantısındaki konuşmasında, MESİAD'ın kentin kalkınması ve gelişmesi için önemli görevler üstlendiğini söyledi.
Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğini anımsatan Elvan, dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurulması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğunu vurguladı.
Elvan, ülke yönetimlerinin daha dinamik olması gerektiğine işaret ederek, "Dünyada bu kadar hızlı bir değişimin ve dönüşümün olduğu ortamda hükümetlerin, meclislerin hızlı çalışması ve kararlarını çok hızlı alması gerekir; dinamik ve esnek yapıları olması gerekir. Aksi takdirde o değişim ve dönüşüme ayak uydurmanız mümkün olmaz." diye konuştu.
Avrupa başta olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerin hantal ve bürokratik yapılarının olduğunu belirten Elvan, Türkiye'nin değişim sürecini öne aldığını, gelecek süreçte de Türkiye'yi takip edecek birçok ülkenin olacağını dile getirdi.
Bakan Elvan, ülkenin son 16 yılda, birçok sektörde önemli gelişmeler katettiğine değinerek, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4'lük bir büyüme performansının elde edildiğini anımsattı.
- "Biz ülke idare ediyoruz, muz cumhuriyetini idare etmiyoruz"
Büyüme rakamına yönelik ''hormonlu'' ifadelerini eleştiren Elvan, şöyle devam etti:
"Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri. 'Yok efendim bu hormonlu büyüme...' Onlara ben şunu sormak istiyorum: Ya büyüme nasıl oluşur? Bilsen zaten bunu söylemezsin. Zaten bilip de söylüyorsan vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun. 2018 yılı ilk çeyreğinde tarım, sanayi, hizmetler sektörümüz büyüdü. Sanayi sektörümüz yüzde 8,8 büyüdü. Diyorlar ki 'Tarım, sanayi, hizmetler sektörü büyümüyor, tüketim artıyor.' İşte rakamlar ortada. Tarımın, sanayi ve hizmetler sektörü gibi 3 temel sektörün büyümeye katkı sağladığını görüyoruz. Biz buna üretim yönüyle büyüme diyoruz. Talep yönüyle baktığımızda talebimizde bir miktar artış var, doğru. Onu da kabul ediyoruz ama sabit sermaye yatırımlarımız yüzde 9,7 arttı ilk çeyrekte. Yüzde 9,7 arttı ve büyümeye pozitif katkı sağladı. Bu, ülkede yatırım yapılıyor demektir. Makine teçhizat üretiminde ilk çeyrekte yüzde 7'lik bir artış oldu. Şimdi bunlara bakmadan büyüme yüksek geldi ya, 'Efendim bu büyüme sağlıklı değil...' Arkadaşlar biz ülke idare ediyoruz, muz cumhuriyetini idare etmiyoruz. Herkes aklını başına alsın. Kimse kusura bakmasın ülke idare ediyoruz. Ülke yönetimine soyunan insanlar da öyle ağzına geleni söylememeli. Söylerlerse cevabımız bu olur."
Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin özellikle yurt dışında Türkiye'yi karalamak için kampanyalarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, FETÖ ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini aktardı.
Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinin siyasi değil, ülke meselesi olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu seçim o kadar kritik, önemli bir seçim ki ya Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarımızın devamını sağlayacak ya da önü belirsiz, karanlık bir ortamla karşı karşıya kalma ihtimalimizin son derece yüksek olduğu bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Ben bu seçimi böyle görüyorum." ifadesini kullandı.
Elvan, seçimin tamamlanmasının, ülkenin önünü görebilmesi ve belirsizlik ortamının kalkması açısından önemli olduğunu dile getirerek, seçimlerden sonra öngörülebilirliğin daha da arttığı, güven ortamının tesis edildiği bir yapının inşa edileceğini anlattı.
Cumhuriyetin büyük güçlükler aşılarak kurulduğunu anımsatan Kalkınma Bakanı Elvan, şunları kaydetti:
"Büyük Atatürk'ün cumhuriyeti kurmasından, ölümüne kadar geçen süreçte gerçekten Türkiye büyüme itibariyle şahlanmıştır. Birçok kamu kuruluşu kurulmuştur. Ama o dönemden sonra bunlara nokta konulmuştur ta ki AK Parti dönemine kadar bu güçlü, büyük yatırımların olmadığını görüyoruz . O dönemdeki büyümemiz son derece yüksek. 2. yüksek büyüme performansı AK Parti hükümetleriyle birlikte oluyor. Eğer Türkiye, bu 2 dönemdeki büyüme performansıyla büyüseydi dünyanın 7. küresel büyük ekonomisi olacaktı."
Elvan, 2023 hedeflerine de değinerek, "Atacağımız adımlarla birlikte cumhuriyetimizin 100. yılına, inşallah dijital dönüşümünü tamamlamış ve yüksek verimlilikle çalışan güçlü bir sanayi altyapısıyla, yüksek katma değeri, tarımsal üretimi olan ve küresel bazda örnek gösterilen hizmetler sektörümüzle birlikte gireceğiz." dedi.
Türkiye'nin son 8 yılda 8,7 milyon ilave istihdam sağladığını vurgulayarak, bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin işsizlik oranının, martta geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,6 puan azalarak yüzde 10,1'e düştüğünü belirtti.
Elvan, konuşmasının devamında kente ve bölgeye yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlattı.
MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin de kent için verilen yatırım sözlerinin tutulduğuna şahit olduklarını ifade ederek, Akdeniz Sahilyolu Projesi, Çukurova Bölgesel Havalimanı ve mevcut organize sanayi bölgelerinin sayısının arttırılması gibi projelerin de bitirileceğine inandıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Elvan, sanayicilerin ve iş insanlarının sorularını yanıtladı.
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