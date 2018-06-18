Elvan MESİAD'ın toplantısına katıldı

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bu seçim o kadar kritik, önemli bir seçim ki ya Türkiye'de siyasi ve ekonomik istikrarımızın devamını sağlayacak ya da önü belirsiz, karanlık bir ortamla karşı karşıya kalma ihtimalimizin son derece yüksek olduğu bir sonuçla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Elvan, Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (MESİAD), Tenis Kulübü'nde düzenlenen istişare toplantısındaki konuşmasında, MESİAD'ın kentin kalkınması ve gelişmesi için önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni bir seçim sürecine girdiğini anımsatan Elvan, dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüme ayak uydurulması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli olduğunu vurguladı.

Elvan, ülke yönetimlerinin daha dinamik olması gerektiğine işaret ederek, "Dünyada bu kadar hızlı bir değişimin ve dönüşümün olduğu ortamda hükümetlerin, meclislerin hızlı çalışması ve kararlarını çok hızlı alması gerekir; dinamik ve esnek yapıları olması gerekir. Aksi takdirde o değişim ve dönüşüme ayak uydurmanız mümkün olmaz." diye konuştu.