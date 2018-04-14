Emekli Albay Arif Çelenk: “28 Şubat kararı kutsal, sıra beşli çetelerde”

“Yargı ’28 Şubat bir ihtilaldir’ hükmünü verdi” 28 Şubat 1997’deki tarihi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan ve “Etkisi bin yıl sürecek” denilen kararın ardından yaşanan süreçle ilgili olarak yargı hükmünü değerlendiren Arif Çelenk, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yargı ilk defa önemli bir konuya imza attı. Bu yönüyle dünkü dava Türkiye Cumhuriyeti açısından çok kutsal ve çok önemlidir. Yargının ’28 Şubat bir ihtilaldir’ hükmünü vermesi açısından kutsaldır” dedi. 28 Şubat döneminin 70 milyon insanın tamamen psikolojik baskı altına alındığı, post modern olarak adlandırılan dış eksenli bir darbe olduğunu belirten Arif Çelenk, “1960 dahil Türkiye birazcık rota kaydırdığında hemen dizayn edilme yolu seçilirken 28 Şubat’ta ilk defa TSK sivilleri kullanarak Türk milletinin kahir ekseriyeti mağdur edilmiştir. YAŞzedeler, YÖKzedeler, MEBzedeler ortaya çıktığı gibi yaşı 70’e merdiven dayamış teyzeler hastanelere alınmamış, kamusal alan adı altında yaşlı insanlarımız kamu dairelerinden uzaklaştırılmıştır” diye konuştu.

“Daha beşli çetelere sıra gelecek”

Arif Çelenk, şöyle konuştu:

“Bu davadan sadece 21’inin Batı Çalışma Grubu (BÇG) adına suçlu görülmesi millet vicdanında gerekli karşılığı bulmamıştır. Bu yönüyle bakıldığında üzücü olarak değerlendirebiliriz. Ama her halükarda Türk siyasi tarihi açısından, Türkiye Cumhuriyeti mevcut yasalarına göre Türk yargısı tarafından, Türk milleti adına karar veren mahkeme 28 Şubat’ı darbe olarak tescil ettirmiştir. İnşallah bundan sonra BÇG’nin dışında sürecin devamı gelecek ve çatı davasında onun üstüne inşa edilecek beşli çeteler, iş adamları, üniversiteler, cumhuriyet yürüyüşleri, vilayetlerde kraldan daha çok kralcı kesilen milli eğitim müdürleri, valilikler de bu sürece dahil edilirse işin ilahi boyutu saklı kalmak şartıyla bin yıldan daha uzun sürecek denilen o süreç belki bin gün bile sürmeden dünyadaki karşılığını bulacaktır.”

“Karar her şeye rağmen tesellimizdir”

103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı Ragıp Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’ün de bulunduğu 21’i müebbet hapis cezası alan sanıkların yaş ve sağlık sorunları sebebiyle salıverilmesini değerlendiren Çelenk, “Yaşları bahane edilerek adli kontrol şartıyla salıverilmelerini kamuoyu yanlış anlamasın. İstinaf mahkemeleri olsun, temyiz safhası olsun netleştikten sonraki sürece kadar bağlayıcı olması kamuoyunu yaralamıştır. Yargı sürecinden sonra cezayı alacak olmaları tesellimizdir” diye konuştu.