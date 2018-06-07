"Emekli ikramiyeleriyle alakalı yine bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyorlar"

MERSİN (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bugün sabahtan itibaren bazı gazetelerde kimi medya kuruluşlarında emekli ikramiyeleriyle alakalı da yine bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyorlar. Algılar oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Konu nettir. Emeklilerimize dosya bazlı olarak her birine bin lira bayram ikramiyesi hesaplarına yatmaktadır, inşallah yatmaya da devam edecek." dedi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadı yanındaki mitingi öncesi yaptığı konuşmada, Mersin'in sıcak havaya rağmen bir başka güzel ve coşkulu olduğunu söyledi.

Hem Adana hem de Mersin'in 24 Haziran'da tarih yazacağını ifade eden Sarıeroğlu, daha fazla gelişme, yatırım, büyüme, istihdam ve kalkınma için "Vakit Mersin vakti, vakit Türkiye vakti" dediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK kadrolar olarak 16 yıldır ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Mersin ve Adana için devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını anlatan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: