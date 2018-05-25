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"Emeklilerimiz bayram ikramiyesini haziranın ilk haftasında alacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: - "Emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah" - "İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz. Bu durumda ne kadar ikramiye yattığı net olarak da görülmüş olacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah." dedi.

Sarıeroğlu, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi ödenmesi düzenlemesine ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, emeklilerle ilgili bu düzenlemenin önemine işaret etti.

Bu konuda farklı spekülasyonlar yapıldığını belirten Sarıeroğlu, "1000 TL değil, altında verilecek, maaşlara göre verilecek" iddialarının, külliyen yanlış bilgi olduğunu söyledi.

Sarıeroğlu, "SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, emekli maaşı alan tüm hak sahiplerimiz, vatandaşlarımız, emeklilerimiz Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1000 TL bayram ikramiyesi alacaklar. Tarih, haziranın ilk haftasında inşallah. İkramiyemizi ayrı ödeyeceğiz, emekli maaşlarını ayrı ödeyeceğiz. Bunu da özellikle ifade edelim. Bu durumda ne kadar ikramiye yattığı net olarak da görülmüş olacak." dedi.

- "Daha iyi ders çalışması gerekiyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması vaadinin, seçimden önce KHK ile hemen gerçekleştirilmesi çağrısının hatırlatılması üzerine Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Muharrem Bey'in, birazcık böyle bu konularla alakalı daha iyi ders çalışması gerekiyor bence. Normal üslubumda yoktur böyle şeyler söylemek ama bakanlığımı ilgilendiren bir konu."

Sarıeroğlu, düzenlemenin seçimden sonra yapılmasının öngörüldüğünü, emeklilikle ilgili bir düzenleme olduğu için de bu grupta çalışanlarda herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağını belirtti.

İnce'nin "18 yaşın altındakilere ücretsiz sağlık hizmeti" vaadinde bulunduğunu da hatırlatan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu vaadi 10 sene önce zaten hayata geçirmiş durumdayız. Annesi, babası sigortalı olsun olmasın, ailesinde sigortaya borcu olsun olmasın, bütün 18 yaşından küçük çocuklarımız, evlatlarımız, gençlerimiz Genel Sağlık Sigortası kapsamında her hastaneden ücretsiz sağlık hizmeti alıyorlar. Bu bağlamda biz zaten bu konularda çalışmalarımızı, hassasiyetlerimizi en üst seviyede sürdürüyoruz. Söz konusu vatandaşlarımız olunca bu düzenleme (3600 ek gösterge) de Mecliste yasama faaliyetleri başladığı andan itibaren, güçlü bir Meclis yapısıyla iktidarımız tarafından inşallah hemen hayata geçirilecek."

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AK Parti'nin seçim beyannamesi bayram ikramiyesi cnn türk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

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